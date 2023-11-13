ماذا قال كلوب عن صلاح بعد تسجيله 200 هدف مع الأندية الإنجليزية؟

المصدر: رويترز

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تلقى محمد صلاح نجم ليفربول، إشادة كبيرة من مدربه يورجن كلوب بعد أن حقق إنجازا جديدا في الفوز 3-صفر على برنتفورد الأحد، ليرتقي الفريق للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اللاعب المصري البالغ من العمر 31 عاما خلال شوطي المباراة ليصل إلى 200 هدف على صعيد كرة القدم الإنجليزية، 198 مع ليفربول إضافة لهدفين مع تشيلسي، وأصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في أول ست مباريات لفريق ليفربول على أرضه خلال الموسم.

"مجنون"

وقال كلوب متعجبا من صلاح الذي ورد أن ليفربول تلقى عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (183.33 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الأخيرة "مجنون".

استثنائي

وأضاف كلوب "الهدف رقم 200 في إنجلترا، أليس كذلك؟ إنه استثنائي، لعب مباراة رائعة اليوم، لاعبان كانا يراقبانه دوما، ومع ذلك كان يحتفظ بالكرة.

الهدوء

وتايع "حظينا بالكثير من اللحظات الجيدة في الشوط الأول، (الهدوء) الذي احاط بطريقة تسجيل الهدف الأول أمر جنوني.

مميز

واضاف "لا يوجد شك بشأنه في هذا الأمر، يمكنك أن ترى ذلك من خلال قائمة مسجلي الأهداف، إنه لاعب مميز".

ولم يخسر ليفربول حتى الآن على ملعب أنفيلد هذا الموسم في جميع المسابقات، وفاز في مباراته السادسة على التوالي في الدوري على أرضه.

وعلى الرغم من سعادة كلوب بالأداء، لكنه وجه كلمات قوية للمسؤولين عن تحديد توقيت مباراة فريقه القادمة ضد مانشستر سيتي المتصدر لتقام الساعة 12:30 ظهرا.

وستقام المباراة على ملعب الاتحاد 25 نوفمبر الجاري، مباشرة بعد فترة التوقف الدولي.

لا يعرفون شيئا عن كرة القدم

وسأل كلوب الصحفيين بعد المباراة "كيف يمكنك أن تضع مباراة مانشستر سيتي الساعة 12:30؟ هؤلاء الناس لا يعرفون شيئا عن كرة القدم.

"ستأتي لحظة سيكون للفريقين 30 لاعبا دوليا، حينها سننقل لاعبي أمريكا الجنوبية على متن طائرة واحدة للوصول إلى هنا".

وكان كلوب سعيدا بتحسن أداء فريقه بعد خسارته 3-2 أمام تولوز في دور المجموعات بالدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وقال المدرب الألماني "أنا سعيد للغاية باستغلال هذه الفرصة... بعد الخسارة أمام تولوز ثم إظهار ردة الفعل (المناسبة) بهذا الأداء الذي قدمناه اليوم".

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