ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائيتي صلاح وهالاند

المصدر: البيان

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سجل النرويجي إيرلنج هالاند هدفين لمانشستر سيتي أمام تشيلسي ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق 3 أهداف أمام محمد صلاح الذي سجل ثنائية لليفربول أيضا في شباك برينتفورد والتي فاز فيها الريدز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليرفع النجم المصري رصيده إلى 10 أهداف في المركز الثاني.

جدول هدافي الدوري الإنجليزي 2024

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) - 13 هدفًا

محمد صلاح (ليفربول) - 10 أهداف

هيونغ مين سون (توتنهام) - 8 أهداف

جارود بوين (وست هام) - 8 أهداف

كالوم ويلسون (نيوكاسل) - 7 أهداف

بريان مبيومو (برينتفورد) - 6 أهداف

أولي واتكينز (أستون فيلا) - 6 أهداف

ألكسندر إيساك (نيوكاسل) - 6 أهداف

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) - 6 أهداف

وكان مانشستر سيتي واصل رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل 4-4 مع مضيفه تشيلسي الأحد في ختام مباريات الجولة الـ12 من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز ليفربول على برينتفورد 3-0.

ورفع سيتي رصيده إلى 28 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول وأرسنال.





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