كلوب ينتقد موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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انتقد يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، موعد مباراة فريقه المقبلة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضد مضيفه مانشستر سيتي، وذلك عقب فوز الفريق الأحمر الكبير 3 / صفر على ضيفه برينتفورد، الأحد، في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

وتتوقف بطولة الدوري الإنجليزي لمدة أسبوعين بسبب فترة روزنامة المباريات الدولية المقبلة، على أن تستأنف فعالياتها بمواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول على ملعب (الاتحاد) خلال فترة الظهيرة يوم 25 نوفمبر الجاري.

ويتصدر مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، ترتيب البطولة حاليا برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ليفربول.

ودائما ما يبدي كلوب معارضته لجدول بث مباريات الدوري الإنجليزي، وخاصة اللقاءات التي تقام في وقت مبكر، لتتجدد شكواه مرة أخرى الآن.

وتساءل كلوب عقب مباراة ليفربول وضيفه برينتفورد "كيف يمكن للمسؤولين وضع مباراة كهذه يوم السبت الساعة 12:30 ظهرا؟".

وأضاف المدرب الألماني في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "هل هذا هو الموعد الذي يدفع فيها العالم أكثر لمشاهدة مباراة لكرة القدم؟ لا أعرف إذا كان هذا هو الحال، أنا حقا لا أعرف".

وتابع "بصراحة، الأشخاص الذين يتخذون تلك القرارات، لا يمكنهم الشعور بكرة القدم، هذا غير ممكن".

ودائما ما يتم إعداد الخدمات اللوجستية المتعلقة بإعادة اللاعبين من أمريكا الجنوبية بشكل جيد وعادة ما تتضمن قيام الأندية بالتنسيق لاستئجار طائرة خاصة لجميع لاعبيها للعودة معا.

لكن إقامة المباريات في فترة الظهيرة تتطلب تخطيطا إضافيا لإعادتهم في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، وهو ما يتضمن غالبا عملا إضافيا لإعادتهم لمطار واحد في ذات الوقت.

وشدد كلوب "هناك 30 لاعبا دوليا في صفوف الفريقين معا. من المقرر أن يعود لاعبو أمريكا الجنوبية جميعا على نفس الطائرة من أوروجواي والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا".

واختتم مدرب ليفربول حديثه قائلا "سيعودون جميعا في طائرة واحدة من أجل مباراة واحدة".

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