بورتو يهزم 10 من لاعبي أنتويرب ويحافظ على حظوظه بدوري أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

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سجل إيفانيلسون والمدافع المخضرم بيبي على مدار شوطي اللقاء ليقودا بورتو البرتغالي للحفاظ على حظوظه في التقدم لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 2-صفر على عشرة لاعبين من ضيفه رويال أنتويرب الثلاثاء.

ومنح البرازيلي إيفانيلسون، الذي سجل ثلاثية في فوز بورتو 4-1 على مضيفه أنتويرب في الجولة السابقة الشهر الماضي، التقدم إلى بورتو من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

وأحكم بورتو سيطرته على المباراة بعد طرد يورجن إكلينكامب لاعب وسط أنتويرب بعد سبع دقائق من الاستراحة.

ورغم التفوق العددي، احتاج بورتو للانتظار حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة لإضافة الهدف الثاني بضربة رأس من بيبي البالغ عمره 40 عاما.

وتساوى بورتو مع برشلونة المتصدر ولكل منهما تسع نقاط، مع تقدمهما بثلاث نقاط على شاختار دونيتسك الذي فاز 1-صفر على برشلونة في وقت سابق اليوم.

وخسر أنتويرب للمرة الرابعة تواليا ليضيع فرصة التقدم للدور التالي مع بقاء جولتين على نهاية دور المجموعات.

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