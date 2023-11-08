دوري أبطال أوروبا: اتلتيكو مدريد يتمسك بالصدارة بسداسية في مرمى سلتيك

المصدر: أ ف ب

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بقي اتلتيكو مدريد الاسباني متمسكا بصدارة المجموعة الخامسة بفوزه الساحق على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 6-صفر الثلاثاء في الجولة الرابعة من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، في حين انتهت المباراة الثانية في هذه المجموعة بفوز لاتسيو الايطالي على فينورد روتردام الهولندي 1-صفر.

ورفع اتلتيكو رصيده الى 8 نقاط مقابل 7 للاتسيو و6 لفينورد في حين يملك سلتيك نقطة وحيدة.

وافتتح فريق العاصمة الاسبانية التسجيل عبر مهاجمه الفرنسي انطوان غريزمان بعد مرور 6 دقائق بتسديدة بيسراه من مشارف المنطقة.

وتلقى سلتيك ضربة قوية بطرد لاعب وسطه الياباني دايزن مايدا ليكمل المباراة بعشرة لاعبين اعتبارا من الدقيقة 23.

استغل اتلتيكو النقص العددي في صفوف منافسه ليضيف الفارو موراتا الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بكرة رأسية اثر تمريرة من قلب الدفاع الاوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس.

وفي الشوط الثاني، اضاف غريزمان الهدف الثالث لفريقه بطريقة اكروباتية (60) قبل ان يسجل البرازيلي صامويل لينو هدفا رائعا بكرة لولبية استقرت في الزاوية العليا لمرمى سلتيك (66). ثم سجل موراتا هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بتسديدة رائعة بيسراه استقرت في سقف الشباك (76).

واختتم لاعب الوسط ساوول نيغيس التسجيل قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وكان الفريقان تعادلا 2-2 في غلاسكو قبل اسبوعين.

وعلى الملعب الاولمبي في روما، تغلب لاتسيو على فينورد ليثأر لخسارته في الجولة الماضية 1-3 وينتزع من منافسه المركز الثاني.

وكسر هداف لاتسيو المخضرم تشيرو ايموبيلي مصيدة التسلل وراوغ الحارس وسدد في المرمى الخالي مانحاً فريقه هدف المباراة الوحيد (45+1).



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