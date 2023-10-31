سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية عبر التاريخ

المصدر: أ ف ب

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نعرض لكم سجل الفائزين بسجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية عبر التاريخ وذلك بعد فوز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بها هذا العام .



العام اللاعب الفائز

1956 الإنجليزي سير ستانلي ماتيوس.

1957 الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.

1958 الفرنسي ريمون كوبا.

1959 الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.

1960 الإسباني لويس سواريز.

1961 الإيطالي عمر سيفوري.

1962 التشيكوسلوفاكي جوزيف ماسوبوست.

1963 حارس المرمى الروسي ليف ياشين.

1964 الاسكتلندي دينيس لو.

1965 البرتغالي إيزيبيو.

1966 الإنجليزي بوبي تشارلتون.

1967 المجري فلوريان ألبرت.

1968 الويلزي جورج بست.

1969 الإيطالي جياني ريفا.

1970 الألماني جيرد مولر.

1971 الهولندي يوهان كرويف.

1972 الألماني فرانز بيكنباور.

1973 الهولندي يوهان كرويف.

1974 الهولندي يوهان كرويف.

1975 الروسي أوليج بلوخين.

1976 الألماني فرانز بيكنباور.

1977 الدنماركي ألان سيمونسن.

1978 الإنجليزي كيفن كيجان.

1979 الإنجليزي كيفن كيجان.

1980 الألماني كارل هاينز رومينيجه.

1981 الألماني كارل هاينز رومينيجه.

1982 الإيطالي باولو روسي.

1983 الفرنسي ميشيل بلاتيني.

1984 الفرنسي ميشيل بلاتيني.

1985 الفرنسي ميشيل بلاتيني.

1986 الروسي إيجور بيلانوف.

1987 الهولندي رود خوليت.

1988 الهولندي ماركو فان باستن.

1989 الهولندي ماركو فان باستن.

1990 الألماني لوثار ماتيوس.

1991 الفرنسي جان بيير بابان.

1992 الهولندي ماركو فان باستن.

1993 الإيطالي روبرتو باجيو.

1994 البلغاري هريستو ستويشكوف.

1995 الليبيري جورج ويا.

1996 الألماني ماتياس زامر.

1997 البرازيلي رونالدو.

1998 الفرنسي زين الدين زيدان.

1999 البرازيلي ريفالدو.

2000 البرتغالي لويس فيجو.

2001 الإنجليزي مايكل أوين.

2002 البرازيلي رونالدو.

2003 التشيكي بافل ندفيد.

2004 الأوكراني أندري شيفتشنكو.

2005 البرازيلي رونالدينيو.

2006 الإيطالي فابيو كانافارو.

2007 البرازيلي كاكا.

2008 البرتغالي كريستيانو رونالدو.

2009 الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2010 الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2012 الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2013 البرتغالي كريستيانو رونالدو.

2014 البرتغالي كريستيانو رونالدو.

2015 الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2016 البرتغالي كريستيانو رونالدو

2017 البرتغالي كريستيانو رونالدو

2018 الكرواتي لوكا مودريتش

2019 ليونيل ميسي

2020 لم تقم الجائزة

2021 ليونيل ميسي

2022 كريم بنزيمة

2023 ليونيل ميسي.

مع ملاحظة انه تم دمج جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم مع جائزة الفيفا بداية من عام 2010 وحتى 2015 .

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