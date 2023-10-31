سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية عبر التاريخ

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نعرض لكم سجل الفائزين بسجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية عبر التاريخ  وذلك بعد فوز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بها هذا العام . 

     
العام          اللاعب الفائز

1956      الإنجليزي سير ستانلي ماتيوس.
1957      الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.
1958      الفرنسي ريمون كوبا.
1959      الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.
1960      الإسباني لويس سواريز.
1961      الإيطالي عمر سيفوري.
1962      التشيكوسلوفاكي جوزيف ماسوبوست.
1963      حارس المرمى الروسي ليف ياشين.
1964      الاسكتلندي دينيس لو.
1965      البرتغالي إيزيبيو.
1966      الإنجليزي بوبي تشارلتون. 
1967      المجري فلوريان ألبرت.
1968      الويلزي جورج بست.
1969      الإيطالي جياني ريفا.
1970      الألماني جيرد مولر.
1971      الهولندي يوهان كرويف.
1972      الألماني فرانز بيكنباور.
1973      الهولندي يوهان كرويف.
1974      الهولندي يوهان كرويف.
1975      الروسي أوليج بلوخين.
1976      الألماني فرانز بيكنباور.
1977      الدنماركي ألان سيمونسن.
1978      الإنجليزي كيفن كيجان.
1979      الإنجليزي كيفن كيجان.
1980      الألماني كارل هاينز رومينيجه.
1981      الألماني كارل هاينز رومينيجه.
1982      الإيطالي باولو روسي.
1983      الفرنسي ميشيل بلاتيني.
1984      الفرنسي ميشيل بلاتيني.
1985      الفرنسي ميشيل بلاتيني.
1986      الروسي إيجور بيلانوف.
1987      الهولندي رود خوليت.
1988      الهولندي ماركو فان باستن.
1989      الهولندي ماركو فان باستن.
1990      الألماني لوثار ماتيوس.
1991      الفرنسي جان بيير بابان.
1992      الهولندي ماركو فان باستن.
1993      الإيطالي روبرتو باجيو.
1994      البلغاري هريستو ستويشكوف.
1995      الليبيري جورج ويا.
1996      الألماني ماتياس زامر.
1997      البرازيلي رونالدو.
1998      الفرنسي زين الدين زيدان.
1999      البرازيلي ريفالدو.
2000      البرتغالي لويس فيجو.
2001      الإنجليزي مايكل أوين.
2002      البرازيلي رونالدو.
2003      التشيكي بافل ندفيد.
2004      الأوكراني أندري شيفتشنكو.
2005      البرازيلي رونالدينيو.
2006      الإيطالي فابيو كانافارو.
2007      البرازيلي كاكا.
2008      البرتغالي كريستيانو رونالدو.
2009      الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2010      الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2011      الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2012      الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2013      البرتغالي كريستيانو رونالدو.
2014      البرتغالي كريستيانو رونالدو.
2015      الأرجنتيني ليونيل ميسي.
2016      البرتغالي كريستيانو رونالدو
2017      البرتغالي كريستيانو رونالدو
2018      الكرواتي لوكا مودريتش
2019      ليونيل ميسي
2020      لم تقم الجائزة
2021      ليونيل ميسي
2022      كريم بنزيمة
2023      ليونيل ميسي.
مع ملاحظة انه تم دمج جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم مع جائزة الفيفا بداية من عام 2010 وحتى 2015 .

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