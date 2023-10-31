تعرف على جميع الفائزين بجوائز الكرة الذهبية للأفضل في العالم خلال عام 2023

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

في ما يأتي الجوائز التي وزعت الإثنين في حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية (مع ذكر الفريق الحالي والذي لعب له كل لاعب الموسم الماضي):

- أفضل لاعب: الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جرمان الفرنسي وحالياً إنتر ميامي الأمريكي)

- أفضل لاعبة: الإسبانية أيتانا بونماتي (برشلونة)

- جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاماً بحلول 31 ديسمبر: الإنجليزي جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني وحالياً ريال مدريد الإسباني)

- جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى: الأرجنتيني إميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنجليزي)

- جائزة غيرد مولر لأفضل هداف: النروجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)

- نادي العام عند الرجال: مانشستر سيتي الإنجليزي

- نادي العام عند السيدات: برشلونة الإسباني

- جائزة سقراط للانخراط المجتمعي والخيري: البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)

اقرأ ايضا:

ميسي قائد الأرجنتين يفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة

فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة.. تعرف على الترتيب النهائي للمرشحين الثلاثين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز