فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة.. تعرف على الترتيب النهائي للمرشحين الثلاثين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

المصدر: أ ف ب

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في ما يأتي الترتيب النهائي للمرشحين الثلاثين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2023 والتي تمنحها سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية والفائز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة في مسيرته (مع ذكر الفريق الحالي والذي لعب له كل لاعب الموسم الماضي):

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عاماً، باريس سان جرمان الفرنسي وحالياً إنتر ميامي الأمريكي)

2- النروجي إرلينغ هالاند (23 عاماً، مانشستر سيتي الإنجليزي)

3- الفرنسي كيليان مبابي (24 عاماً، باريس سان جرمان الفرنسي)

4- البلجيكي كيفن دي بروين (32 عاماً، مانشستر سيتي الإنجليزي)

5- الإسباني رودري (27 عاماً، مانشستر سيتي الإنجليزي)

6- البرازيلي فينيسيوس جونيور (23 عاماً، ريال مدريد الإسباني)

7- الأرجنتيني خوليان ألفاريس (23 عاماً، مانشستر سيتي الإنجليزي)

8- النيجيري فيكتور أوسيمهن (24 عاماً، نابولي الإيطالي)

9- البرتغالي برناردو سليفا (29 عاماً، مانشستر سيتي الإنجليزي)

10- الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاماً، ريال مدريد الإسباني)

11- المصري محمد صلاح (32 عاماً، ليفربول الإنجليزي)

12- البولندي روبرت ليفانوفسكي (35 عاماً، برشلونة الإسباني)

13- الحارس المغربي ياسين بونو (32 عاماً، إشبيلية الإسباني وحالياً الهلال السعودي)

14- الألماني إيلكاي غوندوغان (33 عاماً، مانشستر سيتي الإنجليزي وحالياً برشلونة الإسباني)

15- الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيس (31 عاماً، أستون فيلا الإنجليزي)

16- الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاماً، ريال مدريد الإسباني وحالياً الاتحاد السعودي)

17- الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (22 عاماً، نابولي الإيطالي)

18- الإنكليزي جود بيلينغهام (20 عاماً، بوروسيا دورتموند الألماني وحالياً ريال مدريد الإسباني)

19- الإنجليزي هاري كاين (30 عاماً، توتنهام الإنكليزي وحالياً بايرن ميونيخ الألماني)

20- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (26 عاماً، إنتر الإيطالي)

21- الفرنسي أنطوان غريزمان (32 عاماً، أتلتيكو مدريد الإسباني)

22- الكوري الجنوبي مين-جاي كيم (26 عاماً، نابولي الإيطالي وحالياً بايرن ميونيخ الألماني)

23- الحارس الكاميروني أندري أونانا (27 عاماً، إنتر الإيطالي وحالياً مانشستر يونايتد الإنجليزي)

24- الإنجليزي بوكايو ساكا (22 عاماً، أرسنال الإنكليزي)

25- الكرواتي يوشكو غفارديول (21 عاماً، لايبزيغ الألماني وحالياً مانشستر سيتي الإنجليزي)

26- الألماني جمال موسيالا (20 عاماً، بايرن ميونيخ الألماني)

27- الإيطالي نيكولو باريلا (26 عاماً، إنتر الإيطالي)

28- النروجي مارتن أوديغارد (24 عاماً، أرسنال الإنجليزي)

الفرنسي راندال كولو مواني (24 عاماً، أينتراخت فرانكفورت الألماني وحالياً باريس سان جرمان الفرنسي)

30- البرتغالي روبن دياش (26 عاماً، مانشستر سيتي الإنجليزي)

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