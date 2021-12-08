ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هدف صلاح في ميلان

المصدر: البيان

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انفرد الإيفواري سباستيان هيلير مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي بصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد مباريات اليوم الأول من منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات برصيد 10 أهداف.

وساهم النجم المصري محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول على بمضيفه ميلان في عقر داره (2-1) بتسجيله الهدف الأول "للريدز" في الدقيقة 36 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو ليحتل المركز الثالث برصيد 7 أهداف.

وفي ما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

الإيفواري سباستيان هيلير (أياكس أمستردام) – 10 أهداف

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – 9 أهداف

المصري محمد صلاح (ليفربول) – 7 أهداف

الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) – 7 أهداف

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف

الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 5 أهداف

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – 5 أهداف

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 5 أهداف.

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