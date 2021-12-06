ماذا قال صلاح عن خماسية الأهلي أمام الزمالك؟

المصدر: البيان

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أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن الكلام عن مباراة القمة الأخيرة التي حسمها الأهلي بنتيجة (5-3) أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال شهر نوفمبر الماضي حساس ولا يريد أن يتدخل.

وقال صلاح ردًا على سؤال وجهه له الإعلامي عمرو أديب (هو أي فريق يخسر 5 يتأثر معنوياً؟) عبر قناة "إم بي سي مصر" ضاحكا: "مش عايز أتدخل في الموضوع ده، موضوع حساس".

وأضاف: "قلت حاجة للاعبي المنتخب، وممكن الأهلاوية يزعلوا مني، في الآخر النتيجة 5-3، بس أنا متفهم عشان النتيجة كانت 5-1 فالناس كان في دماغها أن النتيجة كبيرة أوي".

وأتم محمد صلاح قائلا: "بس لما اتكلمت مع الأهلاوية والزملكاوية، النتيجة 5-3 في الآخر مش 5-0 أو حاجة، بس طبعاً الدنيا كانت كبيرة عشان النتيجة 5 بس".

وعن أسباب تحقيق الأهلي لنتائج جيدة أفضل من الزمالك على مدى الـ10 سنين الماضية، أجاب صلاح:" لا أشاهد مباريات كثيرة، ولكن الأهلي لديه استقرار أكثر، يضغط لاعبيه عندما يتعاقد معهم بضرورة اتباع النظام «السيستم» الذي وضعه النادي، إذا أخطأت ستجد نفسك خارج النادي، لا أعرف ما إذا كان الزمالك فريقه ثابت أم لا؟ جيل باسم مرسي هناك أشخاص كثيرة تغيروا منه، إنما التغيير في الأهلي في أضيق الحدود برحيل لاعب وقدوم لاعب آخر مكانه".

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