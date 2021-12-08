بهدفي صلاح وأوريجي ليفربول يقصي ميلان من دوري أبطال أوروبا

المصدر: رويترز

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عوض ليفربول تأخره ليطيح بميلان من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 2-1 باستاد سان سيرو اليوم الثلاثاء، حيث قاد هدفان من محمد صلاح وديفوك أوريجي تشكيلة من لاعبي الصف الثاني بالفريق الإنجليزي لإنهاء دور المجموعات بسجل مثالي.

وكان ميلان بحاجة للفوز للتشبث بفرصة التأهل إلى دور الستة عشر وتقدم عن طريق المدافع الإنجليزي فيكايو توموري في الشوط الأول.

لكن صلاح سرعان ما عادل النتيجة محرزا هدفه 20 هذا الموسم بجميع المسابقات وسجل أوريجي، صاحب هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، الهدف الثاني لصالح ليفربول برأسه بعد الاستراحة.

وأصبح فريق المدرب يورجن كلوب أول ناد إنجليزي يفوز بكل مبارياته في دور المجموعات في دوري الأبطال في موسم واحد، حيث احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة.

واحتل ميلان المركز الأخير بأربع نقاط في أول مشاركة له بدوري الأبطال منذ موسم 2013-2014، بينما تغلب أتليتيكو مدريد 3-1 على بورتو في المباراة الأخرى ليبلغ دور الستة عشر بعدما انتزع المركز الثاني برصيد سبع نقاط متقدما بنقطتين على منافسه البرتغالي.



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