راشد بن دلموك: فوز «دبي لسباق الخيل» بجائزة الإبداع تجسيد لتوجيهات القيادة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن فوز النادي بجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» فئة المؤسسة الإماراتية، هو تجسيد لتوجيهات القيادة الرشيدة في تنفيذ المبادرات التي يقدمها النادي عاماً بعد عام في سبيل تطوير سباقات الخيل ووضعها في المكانة المستحقة عالمياً.

وقال: تكتسب أهمية فوز النادي بالجائزة، من ارتباطها باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو فوز نابع من شغف ودعم سموه الدائم لسباقات الخيل، وتقديم مثال عملي للفارس الهمام وممارسة الفروسية الشاملة، والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وأضاف: نتقدم بالشكر لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الجهة المنظمة لهذه الجائزة الفريدة.

واعتبر الشيخ راشد بن دلموك أن الفوز بالجائزة يعدّ مرآة صادقة للمبادرات واللمسات الإبداعية المتجددة التي يحرص النادي على تقديمها ، وانتهاج مسار التطور الإداري والتقني الذي يرسم خارطة المستقبل ويتناغم مع حركة الحداثة التي تنتظم دبي في سعيها للريادة على كافة الصعد، ويشجع على ابتكار الآليات وخلق البيئات المحفزة للإبداع. وقال: الظفر بالجائزة يبرز دور النادي، وفي نفس الوقت يرفع سقف التحدي لاستدامة النجاح وتحقيق غايات أعلى.

وأكد أن الجائزة بمثابة تكريم لجهود العاملين بالنادي لتطوير القدرات ومواكبة المستجدات وقال: تدفعنا الجائزة إلى تعزيز العمل بروح الفريق، واستشراف المستقبل، واتباع الخطط المدروسة بعيداً عن انتظار المصادفات، وهي من جملة الممارسات الرصينة التي تعلمناها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ووجه بن دلموك تهنئته إلى كل الفائزين.

فخر

وأعرب عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عن سعادته وفخره لفوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 2023 عن فئة «الإداري الإماراتي»، مشيراً إلى أن الجائزة تكريم استثنائي لكل الفائزين بها لأنها تحمل اسما غاليا على قلوب الجميع، ورمزا من رموز الإبداع والتميز على المستوى العالمي، وتحظى بتقدير دولي كبير من المؤسسات والمسؤولين والدوائر كافة.

وقال الهاشمي: نحن محظوظون في الإمارات بدعم القيادة الرشيدة، وهذا الدعم هو حجر الزاوية في تحقيق الإنجازات، خاصة أنه نابع من رؤية استراتيجية تستهدف تمكين أبناء الدولة، وتوفير كل الظروف والمقومات من أجل التميز والتطور والحضور الدولي اللافت.

وأضاف: في اتحاد الجوجيتسو فإن القائد والقدوة لنا جميعاً هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وهو الداعم الأول للجوجيتسو في الإمارات وآسيا والعالم.

لافتاً إلى أن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يتابع ويوجه باستمرار لتطوير مشروع الجوجيتسو في الدولة حتى يكون الأول من نوعه في العالم، والنموذج الذي يجب أن تحتذي به كل الدول، سواء في برامج نشر اللعبة، أو اكتشاف المواهب، أو صناعة الأبطال المصنفين عالمياً، أو تنظيم البطولات المحلية والقارية والعالمية.

وأضاف: إن إنجازات اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ترجمة حقيقية لجهود كبيرة من فريق عمل متكامل يواصل الليل بالنهار لإتمام مهامه باحترافية، ونتيجة لتخطيط علمي واستراتيجية طموحة تستهدف «الرقم واحد»، لافتاً إلى أن الجوجيتسو في الإمارات تجاوز مرحلة الرياضة ليصبح مشروع وطن، يسعى للمساهمة في بناء الأجيال القوية.

وأشار إلى أن عدد الممارسين للجوجيتسو في الدولة تجاوز 300 ألف لاعب ولاعبة، ومن هذا المنطلق أصبح للمشروع تأثير كبير في المجتمع، وأصبح لدينا أبطال وبطلات عالميون، كما أصبح منتخب الإمارات هو المصنف الأول عالمياً، وبات اتحاد الإمارات للجوجيتسو هو الأكثر تأثيراً في العالم، من خلال برامجه ومبادراته وبطولاته وإنجازاته وجوائزه واستضافته لمقري الاتحادين الآسيوي والدولي.

وتابع: فازت اللاعبة مريم آل علي بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، وفاز خالد الشحي وزمزم الحمادي في فئات مختلفة من جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع ، التي اعتدنا على التواجد على منصاتها، ونستقبل الإنجاز والتكريم الكبير باعتباره مسؤولية وحافزاً على المزيد من العطاء والعمل والتميز.

وعن تألق بنت الإمارات قال : استلهمنا الثقة في أبناء وبنات الوطن من القيادة الرشيدة.

وأكد البطل الإماراتي سالم الكتبي، الفائز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي «ضمن فئة الرياضي الإماراتي»، أن الجائزة دافع كبير للتميز في البطولات العالمية، لأنها «ملهمة» لكل رياضي في الدولة بالوصول إلى منصات التتويج، ورفع راية الإمارات.

وأضاف: القيادة الرشيدة حريصة على دعم تطلعات أبناء الإمارات لتحقيق الأرقام العالمية في البطولات الدولية، والنهج الراسخ من قيادة الدولة بتكريم المبدعين والمتميزين له أثر ملموس في تحفيزنا لتقديم الصورة المعبرة عن تطور رياضة الإمارات.

اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز