30 فائزاً بـ «جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، احتفالية الإعلان عن الفائزين بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وهي الجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي، بحضور معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وكشف مجلس أمناء الجائزة عن أسماء 30 فائزاً في فئات الدورة الثانية عشرة للجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي.

وتصدر قائمة الفائزين شخصيات قيادية وصنّاع قرار من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وإداريون أثبتوا جدارتهم وأبطال وفرق متألقة ومؤسسات مبدعة، حيث نال سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جائزة الشخصية الرياضية الإماراتية، تقديراً لجهود سموه في دعم الأنشطة الرياضية في نادي عجمان والأندية الأخرى، وكذلك البطولات الرياضية الدولية التي تقام في عجمان، حيث يدعم سموه هذه الأحداث ويحضرها شخصياً لتحفيز المشاركين وتوفير سبل التطور والنجاح لها سواء في الرياضات البحرية أو طواف الإمارات للدراجات الهوائية، والبطولات المختلفة والفعاليات الرياضية المجتمعية، كما يدعم الرياضة الوطنية على مستوى دولة الإمارات، وأسس سموه في عام 2002 مربط عجمان للخيول وجعله من أهم المرابط على مستوى العالم التي يتم فيها إنتاج وتربية الخيول وتجمع بين جمال الشكل وجودة السلالة، وقد أحرز المربط العديد من الجوائز العالمية في مسابقات جمال الخيول العربية والمهجنة، وتسلم سموه عدداً من الجوائز في أهم المحافل والمسابقات الدولية في هذا المجال.

الشخصية العالمية

وحصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على جائزة الشخصية الرياضية العالمية، لدوره البارز في قيادة «فيفا» لتحقيق المزيد من النجاحات وتبني المبادرات والأفكار التي أسهمت في نمو وانتشار وتطور لعبة كرة القدم الأكثر شعبية على مستوى العالم، ومن أهم المبادرات التي تبناها «فيفا» تحت قيادته: دعم استخدام التكنولوجيا في المسابقات العالمية ومن أهمها تقنية خط المرمى ونظام حكم الفيديو المساعد «VAR» في البطولات، وكذلك تطوير كرة القدم النسائية من خلال استراتيجية جديدة تدعم تعزيز دور المرأة في اللعبة وزيادة الاستثمار فيها وتحسين بنية البطولات النسائية، وكذلك تطبيق الحوكمة والشفافية المالية وتطوير نظام جديد لتقييم المشروعات والمراجعات الدورية وتقييم الموازنات والمصروفات، كما اعتمد فيفا مبادرة انفانتينو بتوسيع نطاق المنافسات ورفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً، بهدف تطوير المستوى في جميع القارات.

الشخصية العربية

ونال الشيخ طلال الفهد الصباح جائزة الشخصية الرياضية العربية، حيث قدم الكثير للرياضة في الكويت والمنطقة وقارة آسيا، إذ تولى الشيخ طلال الفهد العديد من المناصب في الكويت ومن بينها رئيس نادي القادسية ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة ثم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وترأس الوفود الكويتية الرياضية في العديد من البطولات والدورات الرياضية الدولية، كما تولى رئاسة الاتحاد الرياضي لغرب آسيا في عام 2005، وتدرج في المناصب الرياضية الإدارية القيادية المختلفة ليتم تتويج جهوده بانتخابه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي في عام 2023.

الإداري الإماراتي

وفاز عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ورئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجيوجيتسو – AJP، بجائزة الإداري الإماراتي، حيث ساهم في وصول رياضة الجيوجيتسو إلى العالمية محافظاً على المركز الأول لأربع سنوات على التوالي، كما أسهم من خلال المبادرات ومشاريع الوصول لـ 250 ألف ممارس للجوجيتسو في الدولة ونشر وتطوير رياضة الجيوجيتسو منذ عام 2008، وغيرها الكثير من الإنجازات.

الرياضي الإماراتي

وفاز بها كل من:

- سالم حمد الكتبي: وذلك لحصوله على ذهبية وفضية بطولة العالم للقدرة والتحمل 2021 و2022.

- خالد محمد الشحي وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للكبار 2022 و2023، وكذلك الحصول على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب من 2021 إلى 2023، كما أنه المصنف رقم 1 عالمياً في وزن 62 كج في فئة الشباب والكبار.

الفريق الإماراتي

منتخب الإمارات لقفز الحواجز وذلك للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 وتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية الصين 2023 والفوز بلقب بطولة هولندا الدولية وبطولة بلجيكا الدولية للفروسية.

المؤسسة الإماراتية

نادي دبي لسباق الخيل لإنجازاته العديدة وفي مقدمتها:

- نموذج ومرجع عالمي: أصبح النادي نموذجاً ومرجعاً عالمياً في تنظيم سباقات السرعة في العالم، حيث استفادت دول عديدة من استراتيجية تنظيم سباقات السرعة الذي يعتمده النادي ومن بينها: هونغ كونغ وكمبوديا ومنغوليا.

- الاهتمام والصدى الإعلامي العالمي: حيث ينظم سباق كأس دبي العالمي الذي يعد من أكبر السباقات على مستوى العالم في الحضور الجماهيري الكبير والتغطية الإعلامية العالمية.

- الاستدامة والمستوى الريادي: تميز عمل النادي بالاستدامة والتطوير المستمر واستقطب صنّاع قرار عالميين ونخبة الأبطال وأهم الملاك خلال تنظيم 27 نسخة من كأس دبي العالمي.

الرياضي العربي وفاز بها كل من:

- خديجة مرضي -المغرب، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم للملاكمة في نيودلهي عام 2023، وهي المصنفة «1» عالمياً في وزن 81+ كيلوجراماً.

- غفران بالخير- تونس، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال في أوزبكستان 2021، وذهبية بطولة أفريقيا 2022.

الإداري العربي

محمد حسن الشمري-العراق، وذلك لــكونه أول عراقي وعربي وآسيوي يفوز برئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تاريخ تأسيسه بالإضافة إلى مناصبه الإدارية السابقة ومن بينها أمين عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال خلال الفترة 2017 ــ 2022.

الحكم العربي

بشرى كربوب - المغرب، وذلك لــكونها أول حكمة عربية تقود مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، كما كانت ضمن طاقم حكام نهائي كأس إفريقيا رجال 2021، وأدارت نهائي كأس العرش المغربي للرجال 2023.

المدرب العربي

وليد الركراكي- المغرب، وذلك لكونه أول مدرب عربي يقود منتخب بلاده لاحتلال صدارة المجموعة والوصول الى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد نتائج وأداء متميز، وحصوله على جائزة المدرب الثالث عالمياً خلال عام 2022 من الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء.

الفريق العربي

منتخب المغرب لكرة القدم لكونه أول منتخب عربي وأفريقي يحقق نتائج تاريخية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث تغلب على منتخبات عالمية شهيرة وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، كما أنه أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث سجل 19 هدفاً.

المؤسسة العالمية

الاتحاد الدولي لكرة السلة بسويسرا، وذلك عن مشروع القيادة الشبابية المرتبط بكأس العالم لكرة السلة 2023، وهو مشروع يهدف إلى بناء نموذج متميز للقيادة الشبابية، والسعي إلى الاستفادة من الخبرات في مجال مشاريع كرة السلة واستخدام كرة السلة كوسيلة فعّالة لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

الفئات التقديرية

رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى

حبيب نور محمدوف- روسيا، نظراً لإنجازاته الكبيرة في عالم الفنون القتالية حيث فاز ببطولة العالم في فنون القتال المختلطة USF لعدة مرات، كما أنه يحمل أطول سلسلة بدون هزيمة 29 مباراة في MMA، وهو أول روسي مسلم يفوز بلقب بطولة القتال النهائي.

رياضي ناشئ إماراتي حقق نجاحات متميزة

ترشح للجائزة أفضل 6 رياضيين متأهلين لمرحلة للتصويت عبر موقع وتطبيق الجائزة ويستمر للتصويت لهم لغاية 31/12/2023 وسوف يتم تكريمهم خلال الحفل الختامي يوم 10 يناير 2024 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت وهم:

- زمزم محمد الحمادي، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين والشباب عام 2021 و2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023.

- سلطان صالح محمد، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 أمتار - 2021 .

- أحمد خالد العبدولي، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023.

- سعيد محمود العوضي، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي لسلسلة الدوري العالمي للدراجات المائية فئة «سكي ستوك» وتصدر التصنيف الدولي في فئته 2022.

- الهيام سيف البلوشي، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا للمبارزة في عام 2022

- ميرة الشحي، وذلك لحصولها على فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متراً فراشة في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء 2022.

رياضي ناشئ عربي حقق نجاحات متميزة

تمت إضافة الفئة في هذه الدورة وهم أفضل 6 رياضيين ناشئين عرب متأهلين لمرحلة للتصويت عبر موقع وتطبيق الجائزة ويستمر للتصويت لهم لغاية 31/12/2023 وسوف يتم تكريمهم خلال الحفل الختامي يوم 10 يناير 2024 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت وهم:

- هنا أيمن جودة- مصر، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب فئة المختلط - تونس 2022 وذهبية وفضية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب

- نور سحنون- تونس، وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 14 سنة في فئة الفردي والجماعي - المغرب 2023 والمصنفة رقم 1 في أفريقيا تحت 14 سنة.

- ملاك العلامي- المغرب، وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة في تونس 2022.

- عبد العزيز سيف السيف - السعودية، وذلك لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب – تركيا 2022.

- عبد الرحيم مجاهد- الجزائر، وذلك لحصوله على ذهبية بطولة أفريقيا للجودو للناشئين 2023

- أحمد إبراهيم شماع- سوريا، وذلك لحصوله على برونزية بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب 2023.

رياضي مبدع من «فئة أصحاب الهمم»

نسيمة صافي - الجزائر، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة 2023.

الإنجازات الرياضية المستدامة

سفيان البقالي- المغرب، وذلك لاستدامة إنجازاته والنتائج الحاصل عليها لمستويات أعلى، حيث حصل على: ذهبية سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى بودابيست 2023.

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