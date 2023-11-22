حفل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.. الكشف عن مسكوكة نادرة فئة 50 درهماً

المصدر: البيان

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احتفاء بنجاحات الجائزة التي تتشرف باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي، أصدرت الجائزة بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسكوكة نقدية فضية من فئة 50 درهما.

يتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة الاولى من نوعها على الإطلاق شعار واسم "الدورة الثانية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيما يتضمن الوجه الخلفي شعار واسم "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" باللغتين العربية والإنجليزية والقيمة الاسمية للمسكوكة، وتم الكشف عنها بشكل مبتكر من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الجائزة وبمشاركة أحد الرياضيين من نادي سكاي دايف للرياضات الجوية.

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