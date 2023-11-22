جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تعلن أسماء الفائزين في نسختها الـ"12"

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن دولة الإمارات رائدة في دعم نهج الإبداع في جميع مجالات الحياة ومن بينها الرياضة وذلك من خلال نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي وتكريم المبدعين على إنجازاتهم وتحفيز جميع العاملين في القطاع الرياضي للارتقاء بمستوى العمل من الإنجاز الى الإبداع.

وقال سموه: "رسّخت القيادة الرشيدة مفاهيم الجودة والإبداع في جميع قطاعات العمل وأصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التميز والإبداع، كما أصبحت راعية الإبداع في الدولة والمنطقة العربية بل والعالم لصناعة مستقبل أفضل لمختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي".

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال الذي نظّمته اليوم "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" في "ذا فيو" بجزيرة نخلة دبي للإعلان عن الفائزين في فئات الدورة الثانية عشرة للجائزة من القيادات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، والرياضيين والمدربين والحكام والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الرياضي في الدولة والمنطقة العربية والعالم.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: "برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ، العمل لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها لتحقيق مستقبل أفضل في القطاع الرياضي ليس على مستوى دولة الإمارات وحسب، بل وعلى مستوى الدول العربية والعالم أجمع من خلال رعاية وتكريم الرياضيين المبدعين وتحفيز جميع العاملين للارتقاء بالإنجازات الى مستوى الإبداع، كما تعمل لتحقيق أهداف مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتمكين المجتمعات من خلال الرياضة".

إعلان الفائزين

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي احتفالية الإعلان عن الفائزين بالجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى من نوعها على الاطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي، بحضور معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

­كما حضر الاحتفالية موزة المري ، أمين عام الجائزة ومصطفى براف عضو اللجنة الأولمبية الدولية ، عضو مجلس الأمناء ورئيس لجنة التحكيم بالجائزة، والدكتور خليفة الشعالي، ومنى بوسمرة عضوا مجلس أمناء الجائزة، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس ومدير الجائزة، وعصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة نخيل، وعدد من الشخصيات وممثلي المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعربية.

وأعرب معالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة عن بالغ شكره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، على الدعم والرعاية الكريمة للجائزة والتوجيهات السديدة التي وضعت الجائزة في صدارة الجوائز العالمية ومكنتها من أن تقود نهج التميز والإبداع في مختلف مجالات العمل الرياضي. كما أعرب معالي رئيس مجلس الأمناء عن بالغ شكره لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على تشريفه احتفالية الإعلان عن الفائزين ودعمه الكبير للجائزة.

وقال معالي مطر الطاير: "تواصل الجائزة تحقيق التميز والنمو منذ انطلاقها في العام 2009، وهذا النمو يزداد دورة بعد أخرى كما أن تأثير الجائزة الايجابي الكبير على مستوى الأداء قدّم لنا نماذج إبداعية رائعة في جميع مجالات العمل من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وهو أمر يؤكد نجاح الجائزة في تحقيق أهدافها وأداء دورها الكبير في الارتقاء بالعمل الرياضي الى مستوى الإبداع وكذلك تمكين المجتمعات من خلال الرياضة".

وأضاف معاليه "حققت الجائزة خلال الدورة الثانية عشرة أرقاماً جديدة من خلال وصول عدد المترشحين الى 545 مرشحا في الفئات الفردية والجماعية والمؤسسية بزيادة بلغت نسبتها 33 في المائة عن الدورة الحادية عشرة، كما زاد عدد المكرمين الى 30 فائزا، وتم استحداث فئة جديدة للرياضيين الناشئين العرب، ونحن ماضون في تقديم المزيد للرياضة سيرا على نهج قيادتنا الرشيدة التي تقدم للعالم المزيد دائما في جميع مجالات الحياة ".

وتصدر قائمة الفائزين في فئات الدورة الثانية عشرة شخصيات قيادية وصنّاع قرار من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وإداريين أثبتوا جدارتهم وأبطالا وفرق متألقة ومؤسسات مبدعة.

عمّار بن حميد النعيمي الشخصية الرياضية الاماراتية

ونال سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان جائزة الشخصية الرياضية الإماراتية، حيث يرعى سموه الأنشطة الرياضية في نادي عجمان والأندية الأخرى، وكذلك البطولات الرياضية الدولية التي تقام في إمارة عجمان حيث يدعم سموه هذه الأحداث ويحضرها شخصيا لتحفيز المشاركين وتوفير سبل التطور والنجاح لها سواء في الرياضات البحرية أو طواف الإمارات للدراجات الهوائية، والبطولات المختلفة والفعاليات الرياضية المجتمعية، كما يدعم الرياضة الوطنية على مستوى دولة الإمارات، كما أسس سموه في عام 2002 مربط عجمان للخيول وجعله من أهم المرابط على مستوى العالم التي يتم فيها انتاج وتربية الخيول التي تجمع بين جمال الشكل وجودة السلالة، وأحرز المربط العديد من الجوائز العالمية في مسابقات جمال الخيول العربية والمهجنة، وتسلم سموه عددا من الجوائز في أهم المحافل والمسابقات الدولية في هذا المجال.

انفانتينو الشخصية الرياضية العالمية

ونال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشخصية الرياضية العالمية، حيث قاد أكبر اتحاد رياضي دولي الى تحقيق المزيد من النجاحات وتبني المبادرات والأفكار التي تحقق المزيد من النمو والانتشار والتطور للعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم، ومن أهم المبادرات التي تبناها الفيفا تحت قيادته: دعم استخدام التكنولوجيا في المسابقات العالمية ومن أهمها تقنية خط المرمى ونظام حكم الفيديو المساعد - VAR " في البطولات ، وكذلك تطوير كرة القدم النسائية من خلال استراتيجية جديدة تدعم تعزيز دور المرأة في اللعبة وزيادة الاستثمار فيها وتحسين بنية البطولات النسائية، وكذلك تطبيق الحوكمة والشفافية المالية وتطوير نظام جديد لتقييم المشروعات والمراجعات الدورية وتقييم الموازنات والمصروفات، كما اعتمد الفيفا مبادرة انفانتينو بتوسيع نطاق المنافسات ورفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 ، بهدف تطوير المستوى في جميع القارات، كما دعم الفيفا فئة الشباب وتطوير العاملين في جميع قطاعات كرة القدم وتعزيز الاحترافية ودعم الاستضافة المشتركة للبطولات ، وكذلك التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

طلال الفهد الصباح الشخصية الرياضية العربية

ونال الشيخ طلال الفهد الصباح جائزة الشخصية الرياضية العربية، حيث قدم الكثير للرياضة في الكويت والمنطقة وقارة آسيا، إذ تولى الشيخ طلال الفهد العديد من المناصب في الكويت ومن بينها رئيس نادي القادسية ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية و رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة ثم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وترأس الوفود الكويتية الرياضية في العديد من البطولات والدورات الرياضية الدولية، كما تولى رئاسة الاتحاد الرياضي لغرب آسيا في عام 2005، وتدرج في المناصب الرياضية الإدارية القيادية المختلفة.

الرياضي الإماراتي

وفاز بجائزة الرياضي الإماراتي كل من: سالم حمد الكتبي لــحصوله على ذهبية وفضية بطولة العالم للقدرة والتحمل 2021 و2022.

وخالد محمد الشحي لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للكبار 2022 و2023، وكذلك الحصول على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب من 2021 الى 2023، كما أنه المصنف رقم 1 عالميا في وزن 62 كج في فئة الشباب والكبار.

الإداري الإماراتي

وفاز بجائزة الإداري الإماراتي، عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، و رئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجيوجيتسو – “AJP”، حيث ساهم في وصول رياضة الجيوجيتسو الى العالمية محافظا على المركز الأول لأربع سنوات على التوالي، كما أسهم من خلال المبادرات ومشاريع الوصول لـ 250 ألف ممارس للجوجيتسو في الدولة ونشر وتطوير رياضة الجيوجيتسو منذ عام 2008 ، وغيرها الكثير من الانجازات.

الفريق الإماراتي

وفاز بجائزة الفريق الإماراتي، منتخب الإمارات لقفز الحواجز وذلك للتأهل الى أولمبياد باريس 2024 وتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية الصين 2023 والفوز بلقب بطولة هولندا الدولية وبطولة بلجيكا الدولية للفروسية.

المؤسسة الإماراتية

وفاز بجائزة المؤسسة الإماراتية، نادي دبي لسباق الخيل لإنجازاته العديدة، وفي مقدمتها: ان النادي أصبح نموذجا ومرجعا عالميا في تنظيم سباقات السرعة في العالم، حيث استفادت دول عديدة من نظام تنظيم سباقات السرعة الذي يعتمده النادي ومن بينها: هونج كونج وكمبوديا ومنغوليا. و التنظيم الاستثنائي لسباق كأس دبي العالمي الذي يعد من أكبر السباقات على مستوى العالم في الحضور الجماهيري الكبير والتغطية الإعلامية العالمية. وتميز عمل النادي بالاستدامة والتطوير المستمر واستقطاب صنّاع قرار عالميين ونخبة الأبطال وأهم الملاك خلال تنظيم 27 نسخة من كأس دبي العالمي.

الرياضي العربي

ومنحت جائزة الرياضي العربي لكل من: خديجة مرضي من المغرب، وذلك لــحصولها على ذهبية بطولة العالم للملاكمة في نيودلهي عام 2023 - ، وهي المصنفة رقم 1 عالميا في وزن 81+ كيلوجرام. وغفران بالخير من تونس، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال في أوزبكستان 2021 ، و ذهبية بطولة أفريقيا – 2022.

الإداري العربي

وفاز بجائزة الإداري العربي محمد حسن الشمري-العراق، وذلك لكونه أول عراقي وعربي وآسيوي يفوز برئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تاريخ تأسيسه بالإضافة الى مناصبه الإدارية السابقة ومن بينها أمين عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال خلال الفترة 2017-2022.

الحكم العربي

وفازت بجائزة الحكم العربي بشرى كربوب من المغرب، وذلك لكونها أول حكمة عربية تقود مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، كما كانت ضمن طاقم حكام نهائي كأس إفريقيا رجال 2021، وأدارت نهائي كأس العرش المغربي للرجال 2023.

المدرب العربي

وفاز بجائزة المدرب العربي وليد الركراكي من المغرب، وذلك لكونه أول مدرب عربي يقود منتخب بلاده لاحتلال صدارة المجموعة والوصول الى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد نتائج وأداء متميز، وحصوله على جائزة المدرب الثالث عالميا خلال عام 2022 من الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء.

الفريق العربي

ومنحت جائزة الفريق العربي لمنتخب المغرب لكرة القدم لكونه أول منتخب عربي وافريقي يحقق نتائج تاريخية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث تغلب على منتخبات عالمية شهيرة وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، كما أنه أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث سجل 19 هدفاً.

المؤسسة العالمية

وفاز بجائزة المؤسسة العالمية، الاتحاد الدولي لكرة السلة- مقره سويسرا، وذلك عن مشروع القيادة الشبابية المرتبط بكأس العالم لكرة السلة – 2023، وهو مشروع يهدف إلى بناء نموذج متميز للقيادة الشبابية، والسعي إلى الاستفادة من الخبرات في مجال مشاريع كرة السلة و استخدام كرة السلة كوسيلة فعّالة لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

الفئات التقديرية

و فاز الروسي حبيب نور محمدوف بجائزة "رياضي حقق انجاز رفيع المستوى"، نظرا لإنجازاته الكبيرة في عالم الفنون القتالية حيث فاز ببطولة العالم في فنون القتال المختلطة USF لعدة مرات، كما أنه يحمل أطول سلسلة بدون هزيمة 29 مباراة في “MMA”، وهو أول روسي مسلم يفوز بلقب بطولة القتال النهائي.

جائزة رياضي ناشئ إماراتي حقق نجاحات متميزة

و ترشح لجائزة رياضي ناشئ إماراتي حقق نجاحات متميزة، أفضل 6 رياضيين متأهلين لمرحلة التصويت عبر موقع وتطبيق الجائزة ويستمر التصويت لهم لغاية 31/12/2023 وسيتم تكريمهم خلال الحفل الختامي يوم 10 يناير 2024 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت وهم: زمزم محمد الحمادي، وذلك لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين والشباب عام 2021 و2023 , وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023.. و سلطان صالح محمد، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 أمتار - 2021.. وأحمد خالد العبدولي، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023 .. وسعيد محمود العوضي، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي لسلسلة الدوري العالمي للدراجات المائية فئة (سكي ستوك) وتصدر التصنيف الدولي في فئته 2022.. والهيام سيف البلوشي، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا للمبارزة في عام 2022.. وميرة عبدا لله الشحي، وذلك لحصولها على فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية الاولي لألعاب الماء 2022.

جائزة رياضي ناشئ عربي حقق نجاحات متميزة

وتمت إضافة فئة جائزة رياضي ناشئ عربي حقق نجاحات متميزة في هذه الدورة وشملت أفضل 6 رياضيين ناشئين عرب متأهلين لمرحلة التصويت عبر موقع وتطبيق الجائزة ويستمر التصويت لهم لغاية 31/12/2023 وسيتم تكريمهم خلال الحفل الختامي يوم 10 يناير 2024 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت وهم: هنا أيمن جودة- مصر، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب فئة المختلط - تونس 2022 وذهبية وفضية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب - البرتغال 2021 والمصنفة 2 عالميا في تنس الطاولة تحت 17 سنة .. ونور سحنون- تونس، وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الافريقية للتنس تحت 14 سنة في فئة الفردي والجماعي - المغرب 2023 والمصنفة رقم 1 في افريقيا تحت 14 سنة .. وملاك العلامي- المغرب، وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة في تونس 2022 .. وعبد العزيز سيف السيف- السعودية، وذلك لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب – تركيا 2022 .. وعبد الرحيم مجاهد - الجزائر، وذلك لحصوله على ذهبية بطولة افريقيا للجودو للناشئين 2023 .. وأحمد ابراهيم شماع - سوريا، وذلك لحصوله على برونزية بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب 2023.. ونسيمة صافي- الجزائر، وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة 2023 بالإضافة الى حصولها على سابقا على 4 ميداليات أولمبية و8 ميداليات عالمية.

جائزة الإنجازات الرياضية المستدامة

وفاز بجائزة الإنجازات الرياضية المستدامة، سفيان البقالي- المغرب، وذلك لاستدامة إنجازاته والنتائج الحاصل عليها لمستويات أعلى حيث حصل على: ذهبية سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى بودابيست 2023، و ذهبية السباق ذاته في بطولة العالم لألعاب القوى – يوجين، 2022 ، وهو المصنف رقم ( 1 ) عالميا في مسابقة 3000 متر موانع.

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