أنظار العالم على قرعة كأس دبي العالمي اليوم

المصدر: دبي –بهاء الدين عطا- خالد المهيري

تتجه أنظار العالم اليوم إلى مضمار «ميدان» الذي يستضيف مراسم نسخة اليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي 2021، بالإضافة إلى «القوز للسرعة»، «دبي جولدن شاهين»، «دبي تيرف»، «لونجين دبي شيماء كلاسيك».

وكانت قد أجريت يوم الأول من أمس قرعة 4 أشواط وهي، «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «مبادلة» والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» برعاية «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول» والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» برعاية «الطاير للسيارات» والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية» برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار.

الشوط الرئيس

يشارك في شوط كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار 14 خيلاً، يتقدمها الجواد الأعلى تصنيفاً في القائمة «ميستك غايد» لجودلفين بإشراف المدرب مايكل ستيدام.

كما يدفع الفريق الأزرق الملكي في هذا الشوط بـ«جيفتس أوف جولد» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«ماجني كورس» بإشراف المدرب أندريه فابر.

ويسعى المدرب سالم بن غدير إلى تحقيق أول انتصار له في الكأس العالمي، إذ سيقوم بإشراك «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وصيف الجولة الثالثة لبطولة «آل مكتوم للتحدي»، و«كابيزانو» لسلطان علي السبوسي بطل الجولة ذاتها عام 2019.

ويشهد الشوط كذلك مشاركة «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف، و«ميليتاري لو» لناصر عسكر بإشراف المدرب مصبح المهيري.

أما الخيول الأمريكية فستكون منافسة قوية في الشوط، يتصدرها «جيسس تيم» وصيف كأس «بيجاسوس العالمية» بإشراف المدرب خوسيه فرانسيسكو دي أنجيلو، و«سليبي آيز تود» إشراف المدرب ميغيل أنجيل سيلفا والفائز بسباق للفئة الثانية، «تيتل ريدي» بطل «لويزيانا ستيكس» لـ«الفئة الثالثة» بإشراف المدرب دالاس ستيورات.

ويمثل اليابان في هذا الشوط «تشوا ويزرد» الذي توج بلقب «شامبيون كب» على مضمار «تشوكيو» العام الماضي بإشراف المدرب ريوجي أوكوبووايل، بالإضافة إلى مشاركة الجواد الأوروغوياني «أهوستي فيسكال» بإشراف المدرب انطونيو سنترا.

المدرب البحريني فوزي ناس سيشارك المرة الأولى في السباق عبر البطل «ساليوت ذا سولجر» بطل الجولة الثانية والثالثة لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي»، فيما يمثل المملكة العربية السعودية «جريت سكوت» الذي جاء ثالثاً في «كأس السعودية» بإشراف المدرب عبدالله بن مشرف.

القوز للسرعة

يشهد شوط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار، مشاركة 13 خيلاً وأبرزها «سبيس بلوز» لجودلفين بإشراف المدرب شارلي آبلبي الذي حقق الشهر الماضي لقب «كأس 1351 تيرف سبرنت» في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، و«إكيلاتيرال» بطل «ميدان للسرعة» في كرنفال كأس دبي العالمي العام الحالي بإشراف المدرب تشارلز هيلز، و«كوان» وصيف «ديربي السعودية» بإشراف المدرب ستيفن أسموسن.

دبي جولدن شاهين

يشارك في شوط «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» برعاية «جلف نيوز» والبالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار 14 خيلاً وأبرزها «جود إيفورت» لعبدالله المنصوري وصيف بطولة «مهب الشمال» هذا العام بإشراف المدرب إسماعيل محمد، الجواد الأمريكي و«وايلدمان جاك» بطل «ند الشبا تيرف للسرعة» العام الماضي بإشراف المدرب دوج أونيل، و«ياوبون» الذي يسعى لتعويض خسارته في بطولة «بريدرزكب سبرنت» العام الماضي بإشراف المدرب ستيف أسموسن، بالإضافة إلى ثلاثي «كأس الرياض للسرعة» وهم البطل «كوبانو كيكنج»، الوصيف «ماتيرا سكاي»، وصاحب المركز السادس «جستن».

دبي تيرف

يشهد شوط «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» برعاية «موانئ دبي العالمية» والبالغة قيمة جوائزه 4 ملايين دولار، مشاركة 13 خيلاً وأبرزها «السهيل» لجودلفين، و«اقتران» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات بطل «برينس أوف ويلز ستيكس» لـ«الفئة الأولى» بإشراف المدرب جون غوسدن، و«لورد جليترز» نجم «بطولة جبل حتا» بأمسية «سوبر ساترداي» هذا العام بإشراف المدرب ديفيد أوميرا، و«ريجال ريالتي» بإشراف المدرب السير مايكل ستاوت.

شيماء كلاسيك

يشارك في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» والبالغو قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، 10 خيول وأبرزها بطل «كأس السعودية» «مشرف» للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل بإشراف المدرب جون غوسدن، والياباني «كرونو جينيسيس» صاحب إنجازات سباقات الفئة الأولى بإشراف المدرب تاكاشي سايتو، و«مغول» بطل «مزهرية هونغ كونغ» بإشراف المدرب المخضرم آيدين أوبراين، «تشانل ميكر» وصيف «كأس نيوم تيرف» بأمسية «كأس السعودية» بإشراف المدرب بيل موت.

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