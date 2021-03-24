ميغيل سيلفا : أثق بقدرات «سليبي آيز تود»

عبر المدرب ميغيل أنجيل سيلفا عن ثقته وتفاؤله بإمكانيات «سليبي آيز تود» الذي يشارك في شوط كأس دبي العالمي ، متوقعا بأن يكون البطل ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الشوط.

وتوقع سيلفا أن يشهد السباق صراعاً بين أقوى خيول العالم، نظراً لتقارب مستوى الخيول المشاركة .

وقال سيلفا بأن «سليبي آيز تود» جاء إلى دبي مباشرة عقب مشاركته في «كأس السعودية» ، إذ احتل المركز الخامس في البطولة .

وأكد سيلفا أن تدريبات الجواد سارت بشكل جيد و تأقلم بشكل سريع مع أرضية مضمار «ميدان»، مضيفا بأنه متفائل بنتائج قرعة اليوم، ولن تشكل البوابات مشكلة بالنسبة للجواد.

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