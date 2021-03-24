إيجان: تغيير وجهة «مشرف» إلى «لونجين شيماء كلاسيك» تكتيكي

أكد الفارس ديفيد إيجان بأن الجواد «مشرف» بطل « كأس السعودية» وصل إلى دبي في حالة طيبة، وجاهز من الناحيتين البدنية والفنية بعدما تدرّب بمستوى ممتاز بمضمار «ميدان».

وأرجع السبب في تغيير وجهة البطل من شوط كأس دبي العالمي الرئيسي إلى «لونجين دبي شيماء كلاسيك» بعد الاجتماع الذي جمع بين المالك الأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل والمدرب جون جوسدن، وتقرر العودة للأرضية العشبية، حيث تعود عليها في المضامير الأوروبية، وهذا التغيير تكتيكي لمصلحة البطل. وأشاد إيجان بمستوى مضمار «ميدان» العالمي، وخاصة أرضيته الرملية والعشبية.

وتحدث عن سباق كأس دبي العالمي بأنه سباق كبير ومميز في روزنامة السباقات العالمية، مضيفاً أنه ظل يحرص على متابعة منافسات الكرنفال التي سبقت انطلاقة الكأس الكبيرة، وذلك لما تضمه من مشاركات عالمية.

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