واتسون: خيولنا جاهزة لمختلف الأشواط

أكد المدرب الأمريكي دوغ واتسون، جاهزية خيوله التي ستشارك في الأمسية العالمية بفريق متكامل في مختلف الأشواط .

وأضاف واتسون بأن سباقات كرنفال كأس دبي العالمي كانت مفيدة جدا ،إذ اكسبت الخيول التي يدربها الخبرات الكافية للمشاركة في الحدث العالمي . وعبر واتسون عن سعادته بعودة الأمسية العالمية، عقب تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة كورونا .

وتحدث واتسون عن حظوظ «ذا جريت كونكشن» في الشوط الرئيسي، إذ توقع أن يقدم الجواد أداء قويا، وأن ينافس المرشحين لنيل اللقب .

كما عبر واتسون عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية التي سوف تحققها باقي خيوله المشاركة في أشواط الأمسية، مشيدا في الوقت ذاته

بجهود الطاقم الفني في الإسطبل الذين بذلوا جهودا كبيرة في تأهيل وإعداد الخيول .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز