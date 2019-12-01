محمد بن راشد يشهد سباق كـأس «اليوم الوطني» للقدرة بالوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سباق كأس «اليوم الوطني» للقدرة لمسافة 120 كم، الذي أقيم أمس بمشاركة 217 فارساً وفارسة بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والذي تزامن مع «يوم الشهيد»، وأقيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وشهد السباق الشيخ فيصل بن سعود القاسمي ، و اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مشرف عام سباقات القرية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد عبد الله ممثل المسعود للسيارات.

واقتنص الفارس سعيد أحمد الحربي اللقب على صهوة الفرس «اليشا» لإسطبلات «F3» العائدة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتحافظ إسطبلات سموه على اللقب الغالي للعام الثاني على التوالي.

تفاصيل السباق

وتمكن الفارس سعيد الحربي من التتويج باللقب، مسجلاً زمناً قدره 4:11:18 ساعات بعد تكتيك جيد ومتوازن خلال مراحل السباق . وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد سالم المهيري على صهوة «قيصر» من إسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 4:11:29 ساعات، تلاه في المركز الثالث الفارس سلطان عارف محسن على صهوة «هلب جادافي» من إسطبلات «الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 4:11:36 ساعات.

وحل في المركز الرابع الفارس محمد جمعة المهيري على صهوة «فولكين» من إسطبلات «دباوي» مسجلاً زمناً قدره 4:14:40 ساعات، فيما حل الفارس راشد حمود الجنيبي في المركز الخامس على صهوة «سراب» لإسطبلات «الوثبة»مسجلاً زمناً قدره 4:15:03 ساعات.

المرحلة الأولى

وكانت مراحل السباق الأربع قد شهدت شداً وجذباً بين الفرسان للوصول إلى منصات التتويج مع تقديم أداء قوي بخطوات متسارعة، وتصدر المرحلة الأولى لمسافة 40 كم، الفارس سعيد حمود من إسطبلات «M7» على صهوة الجواد «كوماناشي» مسجلاً زمناً قدره 1:23:29 ساعة، وجاء ثانياً الفارس سعيد أحمد الحربي من إسطبلات «F3» على صهوة «اليشا» مسجلاً زمناً قدره 1:23:48 ساعة، وجاء ثالثاً الفارس محمد جمعة المهيري من إسطبلات «دباوي» على صهوة «فالكوين» مسجلاً زمناً قدره 1:23:56 ساعة.

المرحلة الثانية

وفي المرحلة الثانية لمسافة 35 كم نجح الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم في انتزاع الصدارة ، على صهوة «تسيكا لا ماجوري» من إسطبلات «M7» مسجلاً زمناً قدره 2:38:16 ساعة، وجاء الفارس سعيد سالم المهيري ثانياً على صهوة «قيصر» من إسطبلات «إس إس» مسجلاً زمناً قدره 2:38:24 ساعة، وحافظ الفارس محمد جمعة على مركزه الثالث مسجلاً زمناً قدره 2:38:26 ساعة.

المرحلة الثالثة

وخلال المرحلة الثالثة لمسافة 20 كم، تقدم سعيد سالم المهيري نحو المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 3:33:51 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارس سلطان عارف محسن من إسطبلات «الوثبة» على صهوة «هلب جادافي» مسجلاً زمناً قدره 3:34:14 ساعات، وحل ثالثاً الفارس حمدان أحمد غانم على صهوة «شومان تي» من إسطبلات «F3» مسجلاً زمناً قدره 3:34:22 ساعات.

التتويج

وفي الختام قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، يرافقه مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مشرف عام سباقات القرية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد عبد الله ممثل المسعود للسيارات، بتتويج أبطال السباق، إذ حصل الفائزون بالمراكز الستة الأولى على سيارة نيسان باترول مقدمة من قرية الإمارات الدولية للقدرة.

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