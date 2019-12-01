البطل:«اليشا» أكدت قوتها في السباق

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أهدى الفارس البطل سعيد أحمد الحربي لقب السباق إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وعبر الفارس سعيد الحربي عن سعادته بالظفر باللقب، مؤكداً أن الفوز بكأس «اليوم الوطني» يعدّ نجاحاً كبيراً له.

كما أشاد الفارس سعيد الحربي بالأداء الكبير الذي قدمته الفرس «اليشا» التي أكدت قوتها خلال السباق وظهرت بمستوى مختلف عن مشاركاتها السابقة، مشيراً إلى أن الفرس لم يظهر عليها التعب والإرهاق رغم الجهد الذي بذلته وهذا يؤكد أنها يمكن أن تقدم الكثير في السباقات القادمة.

وقال الفارس سعيد الحربي إنه لم يكن واثقاً بالفوز بسبب المنافسة القوية على اللقب، ومشاركة أقوى الخيول في السباق.