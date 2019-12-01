أحمد الريسي: نشكر فارس العرب لدعمه المستمر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ48.

كما تقدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بجزيل الشكر والتقدير إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لحضور سموه السباق قائلاً (يعد وجود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دليلاً على دعم سموه اللامحدود لرياضة الفروسية، والذي يعد مصدر فخر لنا، إذ تعدّ رياضة الفروسية من الرياضات التي تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، وأعطتنا دافعاً أكبر لمضاعفة الجهود والعمل على تطوير السباقات).

وعبر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عن بالغ فخره بـ«يوم الشهيد» الذي يمثل احتفاءً بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها.

وأضاف إنه في هذا اليوم تستذكر الإمارات بطولات أبنائها البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعة الوطن والذود عنه بإقدام وشجاعة وقدموا أرواحهم في سبيله، وضحوا بأرواحهم الغالية هذه التضحية التي ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن ووجدان أبناء الإمارات.

أروع الأمثلة

ومن جانبه، تقدم عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ48.

وأكد عارف العواني حرص مجلس أبوظبي الرياضي على المشاركة والتواجد في أهم الأحداث والمناسبات الرياضية، وخاصة أن السباق يتزامن مع «يوم الشهيد» الذي نستذكر من خلاله تضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن وثوابته.