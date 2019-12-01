مسلم العامري: كأس «اليوم الوطني» مناسبة عظيمة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقدم مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، على فوز اسطبلات «F3» بلقب كأس «اليوم الوطني»، مهنئاً الفارس سعيد الحربي بالمركز الأول وأصحاب المراكز الأولى وكل المشاركين.

وقال العامري إن سباق كأس «اليوم الوطني» يعدّ مناسبة وطنية عظيمة، وعيداً خاصاً لكل عشاق الخيل، لأنه يعبر عن فرحتهم بالحدث الوطني التاريخي، ورغبتهم في تخليده لما يمثله من قيمة غيرت مجرى التاريخ، ونستذكر من خلاله الآباء المؤسسين لدولتنا الغالية.

وأشار العامري إلى المشاركة الكبيرة في السباق، ذاكراً أن ذلك يمثل دليلاً على اهتمام الملاك بأن يكونوا جزءاً من احتفال اليوم الوطني وأضاف: مشاركة 217 فارساً وفارسةً في السباق ووجود أفضل الخيول من مختلف اسطبلات الدولة يعكس الاهتمام بالسباق الذي يطمح الجميع لتحقيق لقبه الغالي.

قوة السباق

ومن جانبه، أكد محمد الحضرمي مشرف السباقات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، أن حضور ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للسباق، ضاعفت من قوة السباق ومنحت الفرسان حافزاً كبيراً لتقديم الأفضل، مضيفاً إن فارس العرب يعدّ قدوة لكل الفرسان في الإمارات وخارجها بفضل دعم سموه اللامحدود لرياضة الفروسية محلياً وعالمياً.

وأشار الحضرمي إلى أن المنافسة أيضاً حملت اسماً كبيراً له قيمة عند كل الشعب الإماراتي وبالتالي فإن كل فارس كان حريصاً على التتويج باللقب وتحقيق الفوز ليس من أجل الوصول إلى منصات التتويج فقط ولكن لنيل شرف الفوز بكأس «اليوم الوطني» الذي يمثل يوماً تاريخياً وسعيداً للجميع، كما أنه صادف «يوم الشهيد» ما يجعله من السباقات الأكثر أهمية في القرية وأضاف: إن السباق كان ناجحاً بكافة المقاييس من لحظة التسجيل للمشاركة وحتى اكتمال مراسم التتويج.