محمد بن راشد يشهد إنجاز خيول الإمارات في «رويال أسكوت»

المصدر: متابعة: بهاء الدين عطا،خالد المهيري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإنجازات التي حققتها خيول الإمارات في اليوم الختامي لمهرجان رويال أسكوت في إنجلترا، وأبرزها فوز «بلو بوينت » لجودلفين بلقب «دياموند جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.11.42 دقيقة بفارق أنف عن «دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل بقيادة دانيل تودهوب وإشراف السير مايكل ستاوت وتلاه في المركز الثالث «كاشي» بقيادة ريتشارد كينغ سكوت وإشراف توم داسكومبي. تنافس في

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