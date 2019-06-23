فارس العرب: «بلو بوينت» حصان مذهل وسيحال للتقاعد نهاية الموسم

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

أشاد فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» بالإنجاز التاريخي الذي حققه النجم الأسطوري «بلوبوينت» لجودلفين والذي اقتنص لقب سباق «دياموند جوبيللي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، وتحقيقه للثنائية عقب الانتصار الذي حققه في اليوم الأول لمهرجان رويال أسكوت الملكي عندما احتفظ البطل بلقب «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية والبريطانية، إن «بلوبوينت» حصان جيد، وعقب الفوز بلقب «كينجز ستاند ستيكس» كان القرار سهلاً بأن نجعله يشارك مرة أخرى.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً «لقد أردنا مشاهدته مرة أخرى في أسكوت قبل أن يحال إلى التقاعد في نهاية الموسم، وأنا أعتقد أنه حصان مذهل».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن البطل ليس غريباً على الإنجازات، إذ حقق الموسم الماضي لقب سباق «كينجز ستاند ستيكس»، وعاد هذا الموسم واحتفظ باللقب هذا العام، بالإضافة إلى الانتصار الذي حققه عبر سباق «دياموند جوبيللي ستيكس» لذا فهو حصان جيد.