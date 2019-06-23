محمد بن راشد يشهد الإنجاز التاريخي للأسطورة «بلو بوينت»

المصدر: متابعة: بهاء الدين عطا، خالد المهيري

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإنجازات التي حققتها خيول الإمارات في اليوم الختامي لمهرجان رويال أسكوت في إنجلترا، وأبرزها فوز «بلو بوينت» لجودلفين بلقب «دياموند جوبيلي ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، وذلك بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.11.42 دقيقة بفارق أنف عن «دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل بقيادة دانيل تودهوب وإشراف السير مايكل ستاوت وتلاه في المركز الثالث «كاشي» بقيادة ريتشارد كينغ سكوت وإشراف توم داسكومبي.

تنافس في الشوط 17 خيلاً من بينها «يافطة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«أميلا زوند» لسمو الأمير هيا بنت الحسين، و«أنفيسيبل آرمي» لسعيد منانة، و«ساندس أوف مالي» لفينكس ثوروبريد ليمتد.

ودخل «بلو بوينت» تاريخ سباقات رويال أسكوت من أوسع أبوابه، إذ جمع بين سباقي السرعة «كينجز ستاند ستيكس» في اليوم الافتتاحي ثم «دياموند جوبيلي ستيكس» للسرعة أيضاً في اليوم الختامي للمهرجان، ولم يحقق هذا الإنجاز سوى الأسترالي «ثورير» في عام 2003.

وفي ختام الشوط، تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جائزة الانتصار التاريخي الذي حققه «بلو بوينت» من الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة ودول الكومنولث.

«بيناتوبو» بطل «شيشام»

حقق «بيناتوبو» لجودلفين الفوز الأول لخيول الإمارات في اليوم الختامي لمهرجان رويال أسكوت الملكي بمضمار أسكوت العريق بإنجلترا، وذلك بانتزاعه لقب الشوط الأول «شيشام ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.25.73 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن المرشح «لوب فيرنانديز» بقيادة ريان مور وإشراف ايدن أوبراين، فيما جاء «هايلاند شيف» في المركز الثالث بقيادة راؤل دي سيلفا وإشراف بول كول، تنافس في الشوط 14 خيلاً قوياً.

وفي الختام، تسلّم عبد الله سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لمكتب دبي في لندن، الجائزة نيابةً عن المالك.

«ديفو» بطل «هاردويك»

توّج «ديفو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطلاً باقتدار للشوط الثالث «هاردويك ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 2.31.09 دقيقة بفارق نصف طول عن «ناغانو غولد» بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف فاكلاو لوكا، فيما احتل «ميراج دانسر» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود المركز الثالث بقيادة بات دوبس وإشراف السير مايكل ستاوت تلاه في المركز الرابع «موراندو» بقيادة سيلفستر دي سوزا، فيما جاء «مسار» لجودلفين في المركز الخامس بقيادة جيمس دويل وإشراف شارلي أبلبي.

تنافس في الشوط 8 خيول قوية، من بينها «كوميونيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بقيادة فراني نورتون.

وفي الختام تسلّم الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم جائزة الفوز.

«كيب فيرون» يتوّج بـ«ووكينغهام»

ظفر «كيب فيرون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس «ووكينغهام ستيكس» لمسافة 1000 متر «هانديكاب» وذلك بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 1.11.72 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن «تيس مارفلس» بقيادة آدام كيربي وإشراف كلايف كوكس، فيما جاء «دانزينو» في المركز الثالث بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف مايكل أبلبي.

تنافس في الشوط 26 خيلاً، من أبرزها «ليك فولتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة فراني نورتون و«فانبروج» للأمير خالد بن عبد الله.

وفي الختام، تسلّم الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم جائزة الفوز.

«سبيس ترافلر» يخطف «جيرسي»

خطف «سبيس ترافلر» بقيادة دانيل تودهوب وإشراف المدرب ريتشارد فاهي لقب الشوط الثاني «جيرسي ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة، مسجلاً زمناً قدره 1.24.57 دقيقة بفارق رقبة عن «سبيس بلوز» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما جاء «آنجلز هايد أواي» في المركز الثالث بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن، تنافس في الشوط 18 خيلاً قوياً، من بينها «دبي دومينشن» لفينكس ثوروبريد ليمتد بقيادة جامي سبنسر.

إنجازات تاريخية

وبختام مهرجان رويال أسكوت يوم أمس، تكون خيول دولة الإمارات العربية المتحدة قد حققت 9 انتصارات على مدى 5 أيام، إذ كانت البداية مع «بلو بوينت» لجودلفين الذي احتفظ بلقب «كينجز ستاند ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الأولى، فيما حقق «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس والأخير في ختام اليوم الأول من المهرجان.

وشهد اليوم الثاني تحقيق خيول الإمارات لثلاثية قوية، عبر «رافل برايز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بطل الشوط الأول «كوين ماري ستيكس»، و«موف سوفتلي» للشيخ راشد بن دلموك بطل الشوط الرابع، «دوق أوف كامبريدج ستيكس»، ثم «آفاق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بطل الشوط الخامس «رويال هنت كب».

وكان الختام مسك في اليوم الختامي للمهرجان، عبر رباعية مثيرة، ذهبت إلى «بلو بوينت» لجودلفين بطل الشوط الرابع «دياموند جوبيلي ستيكس»، و«بيناتوبو» لجودلفين بطل الشوط الأول «شيشام ستيكس»، و«ديفو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بطل الشوط الثالث «هاردويك ستيكس»، و«كيب فيرون» المملوك أيضاً للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بطل الشوط الخامس «ووكينغهام ستيكس».