أغلى الكؤوس تعود إلى أوروبا اليوم

المصدر: ميلانو - البيان الرياضي

تعود سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إلى القارة الأوروبية من جديد، وذلك عبر البوابة الإيطالية، التي تشهد اليوم استضافة المحطة الرابعة في مضمار سان سيرو التاريخي، ضمن أجندة سباقات النسخة السادسة والعشرين، والتي تتزامن مع عام التسامح.

وتقام سلسلة السباقات، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بأهداف استدامة الخطط النموذجية لدولة الإمارات، وإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل، ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

جائزة

يشهد سباق الكأس الغالية، الذي يقام ضمن الجائزة الكبرى لسباقات الخيل الإيطالية «جراند بري»، للعام الثالث على التوالي، التي تعد اشهر سباقات الخيل في إيطاليا، مشاركة 8 من نخبة الخيول العربية في إيطاليا وأوروبا، في صراع التنافس المحتدم على لقب السباق، الذي سيقام لمسافة 2000 متر ضمن فئة «جروب 3»، والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمجموع جوائز تبلغ 50 ألف يورو.

ويقف في طليعة المتنافسين على لقب السباق «عون» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وذلك تحت إشراف المدرب أي دو وتريجانت وبقيادة الفارس ربوبرتو كارلوس مونتنيغرو، والمنحدر من نسل «مهاب» والفرس «شموس»، وفي رصيده 13 مشاركة، حصد المركز الأول في 4 سباقات، وجاء ثانياً 4 مرات، وحل بالمركز الثالث مرتين.

قائمة

كما تضم قائمة المرشحين، الجواد مشهور الخالدية لإسطبلات الخالدية السعودية، إذ حقق الفوز في 3 سباقات، آخرها الفوز بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز في بلجيكا أواخر مايو الماضي. ومن الخيول المرشحة أيضاً يقف «اكويا» العائد للاند جود واتر لاند، وفي سجله 13 مشاركة، حقق الفوز في 7 سباقات.