محمد بن راشد: مبروك فوز الإمارات بأغلى سباقات العالم على أرضها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فرحته بتتويج الجواد «ثندر سنو» لجودلفين، للمرة الثانية على التوالي، بكأس دبي العالمي في نسخته الـ24 بالمركز الأول والكأس الذهبية والجائزة المالية، وقدرها 12 مليون دولار أمريكي، ونشر سموه تغريدة قال فيها: «مبروك فوز ثندر سنو لجودلفين بكأس دبي العالمي للخيول.. ومبروك فوز الإمارات باجتماع أفضل الخيول وأكبر الملاك.. وأسرع وأغلى سباقات العالم على أرضها».

وفاز الفحل «ثندر سنو» لجودلفين الإمارات ببطولة كأس دبي العالمي للخيل في الشوط الأخير لمهرجان الكأس الذي جرى أمس، على مضمار «ميدان» في منطقة ند الشبا في دبي، وانتزع الفحل «ثندر سنو» - خمس سنوات - الفوز والناموس من أكبر منافسيه المهر الأمريكي «جرونكووسكي» لمالكه الإماراتي سالم بن غدير الكتبي، حيث حصل «ثندر سنو» على الكأس الذهبية والجائزة المالية، وقدرها 12 مليون دولار أمريكي.

وفي ختام الحفل، تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الكأس الثمينة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

حضر حفل التتويج سمو الأميرة هيا بنت الحسين، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعيد حميد الطاير، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدان، وعدد من الشيوخ وملاك الخيل والمدربين.

سعادة

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن رضاه بتنظيم النسخة الرابعة والعشرين من كأس دبي العالمي للخيل، وحضور الجمهور ومشاركة ملاك الخيل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أجنبية دأبت على المشاركة في هذا المهرجان السنوي الذي تستضيفه الدولة منذ عام 1996 على مضمار سباقات الخيل في ند الشبا في دبي.

وأكد سموه أن سعادته لا تكمن في الفوز بالكأس الثمينة ولا الجائزة المالية الأغلى، بل برؤية شعب الإمارات سعيداً، وأيضاً ملاك وعشاق الخيل والمدربين والفرسان والجمهور الذي ينتظر هذا الحدث من عام إلى عام.

وقال سموه: «الأهم هو إسعاد شعبي وهؤلاء الناس الذين يشاركوننا الفرحة في هذا العرس العالمي هنا على أرض الإمارات الطيبة، في رحاب مدينة دبي التي عوّدت محبيها وشعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها على الفرح والتجديد في كل الأمور والمناسبات والفعاليات التي تستضيفها دبي العرب بكل ترحاب ومحبة وكرم».

وأشار سموه إلى الحصان الشهير «دبي ميلينيوم» الذي عشقه سموه منذ البطولة الأولى للكأس التي حققها هذا الحصان القريب من قلب سموه، قائلاً: «إن عشقي للخيل لا يتوقف على الحصان «دبي ميلينيوم»، بل للخيل عموماً وللفروسية بشكل خاص، فأنا كل يوم عندي جديد، سواء في مجال صناعة الخيل أوغيرها، فالتغيير مطلوب في كل مناحي الحياة، ويجب أن لا يتوقف عند شخص أو مشروع أو حصان أو أمر ما، فالخيل وحب الخيل يسريان في دمي، وهو جزء من إرثنا العربي الإماراتي المجيد، وهناك علاقة حميمة بيني وبين الخيل لا تنفصم عراها أبداً، وملاك الخيل يعرفون هذا الشعور الذي يعتريهم مع خيولهم.. وفّق الله الجميع».

تنظيم

كما بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على حساب سموه في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا لأخي محمد بن راشد فوز «ثندر سنو» لجودلفين بكأس دبي العالمي للخيول.. نجاح متواصل تحصده هذه البطولة الراقية تنظيماً وحضوراً ومشاركة وإثارة.. يؤكد ريادة الدولة في هذا المضمار.. ستبقى الإمارات محبة وداعمة لرياضة الخيل وملتقى لفرسانها ومحبيها من مختلف دول العالم».

وهنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بفوز الجواد «ثندر سنو» لجودلفين الإمارات ببطولة كأس دبي العالمي للخيل في نسختها الـ24. وقال سموه: «إن التميز العالمي الذي يحظى به مهرجان كأس دبي العالمي للخيل يتطلع إليه ملاك الخيول في العالم كواحد من أغلى سباقات الخيول العالمية الذي تتجلى فيه خبرات وقدرات التنظيم، ليبقى هذا الحدث العالمي محط أنظار العالم في كل عام، ويسجل رقماً صعباً في المناسبات العالمية، لتبقى دبي أرضاً للتنافس الرياضي تجمع المحبة وتنشد السلام، وستبقى هذه الميادين تحمل ذكرى التنافس وعبير المحبة وترقب موعد الحدث التالي».

وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بفوز الجواد «ثندر سنو» لجودلفين الإمارات باللقب الأغلى على مستوى سباقات الخيول في العالم، وحصوله على بطولة كأس دبي العالمي للخيل والكأس الذهبية في نسخته الـ24 التي جرت مساء أمس على مضمار ميدان في منطقة ند الشبا في دبي.

وقال سمو ولي عهد رأس الخيمة إن هذا الإنجاز الكبير الذي حققته خيول الإمارات في ظل منافسة ووجود أبطال من مختلف بلدان العالم يعد مفخرة لكل الإماراتيين والمقيمين والعرب، يضاف إلى السجل الذهبي لرياضة دولتنا المطرز بالبطولات والألقاب وعلامة مميزة في سجل الإنجازات الرياضية العالمية.

حضور

حضر الشوط الختامي، الذي أقيم مساء أمس على مضمار ميدان في منطقة ند الشبا في دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وضيوف الإمارات من مختلف أنحاء العالم، وجمهور كبير ناهز الـ72 ألف متفرج من مختلف الجنسيات والثقافات.

بطاقة

الشوط : كأس دبي العالمي

البطل : ثندر سنو

المسافة : 2000 متر – رملي

الرعاية : طيران الإمارات

الجائزة : 12 مليون دولار

المراكز

1. ثندر سنو «الإمارات»

2. جرونكووسكي «الإمارات»

3. جنيفيرا «فنزويلا»

4. بافل «أمريكا»

5. اوديبل «أمريكا»

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