الناموس يا طويل العمر

المصدر: د. عارف الشيخ

حقَّقَ الفوزَ وجاءَ الأوَّلا

و«جُودَلفِنْ» أدهشَت كلَّ المَلا

في الإماراتِ ولا في غيرِها

يَضربُ الفارسُ هذا المثَلا

فارسَ العُربِ يَحِقُّ الآن لِلـ

ـخَيلِ أن تمشِيَ فينَا الخُيَلا

أنتَ قد أهَّلتَها يا سيِّدي

وحصَدْتَ الآن كأساً قَد غَلا

و«سَعيدُ بنُ سرورٍ» هُو مَن

قام بالتدريبِ جُهداً بَذلا

كم تَحدَّتنا خُيولٌ حضَرتْ

كم أثَارتْ قبلَ فوزٍ جَدلا

رشَّحوا للفوز ما قَد رشَّحوا

و«دُبَيٌّ» تَقرأُ المُستَقبلا

فَإذا بالفَوز يأتِي فَجأةً

مُعلِنَاً ما كان قبلاً أَمَلا

يا «دُبَيَّ الحُبِّ» هيَّا ابتَسِمي

واستَحِقِّي اليَومَ مِنَّا القُبَلا