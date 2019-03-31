بن سرور: «ثندر سنو» دخل التاريخ من أوسع أبوابه

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أهدى المدرب سعيد بن سرور إنجاز الفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» معرباً عن فخره وإعزازه بالفوز بلقب كأس دبي العالمي للعام الثاني على التوالي عن طريق البطل «ثندر سنو» والذي دخل تاريخ الكأس من أوسع أبوابه قائلاً خلال المؤتمر الصحافي إن فوز «دبي ملينيوم» كان بمثابة إنجاز كبير خاصة وأنه حطم الزمن القياسي ولكن فوز «ثندر سنو» سيظل عالقاً بالأذهان لفترة طويلة ويدخله تاريخ الكأس من أوسع أبوابه.

وأضاف المدرب العالمي قائلاً إن فوز «ثندر سنو» حقق توقعاته حيث بدأت المؤشرات بأدائه القوي في الجولة الثالثة لكأس آل مكتوم للتحدي حيث قاتل بقوة برغم غياب مشاركته عن المضامير لفترة 5 شهور بعد مشاركته في أميركا.

وظهر خلال تدريباته الأخيرة بمستوى متطور تأكدت من خلاله قدرته على الاحتفاظ باللقب في فرنسا رغم وقوعه في الخانة رقم 12. وقد تمكن من الانطلاق بقوة إلى الخارج بعيداً عن الزحمة وأعلن سعيد بن سرور عن وجهة البطل المقبلة إلى المشاركة في السباقات الأميركية حيث سبق له أن أثبت جدارته هناك.

وأكد سعيد أن البطل حقق العام الماضي «إنجازات مشرفة بفوزه بديربي الإمارات ثم كأس دبي العالمي».

وأضاف قائلاً إن البطل سبق له الفوز من الخانة «13» في فرنسا.

وأشاد مدرب فريق جودلفين بأن الفارس كريستوف سوميلون قدم عرضاً قوياً أثبت من خلاله مقدرته ومعرفته بالجواد البطل والذي قاده للفوز العام الماضي، كما سبق أن قاده في فرنسا.

وأضاف إنه اختار الفارس كريستوف سوميلون لهذه الأسباب.

وأعلن المدرب أنه سيهدي العصا الذهبية إلى شقيقه الأكبر الذي دعمه بالخيل في بداية مشواره، معرباً عن سعادته بوقوف عائلته معه وتشجيعها له لتحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي.

وأعلن المدرب ابن سرور عن سعادته بتحقيق الفوز 2000 في مختلف الفئات طوال مسيرته مع جودلفين.

فخر واعتزازأعرب الفارس كريستوف سوميلون عن فخره وإعزازه بتحقيق ثنائية الفوز مع البطل «ثندر سنو» للعام الثاني على التوالي. وأضاف إن البطل أثبت بأنه مقاتل وشجاع يحب التحدي في السباقات الكبرى.

وأضاف بأنه ارتبط معه في عدة سباقات بفرنسا والإمارات وأمريكا أظهر خلالها قوته وجدارته. وأضاف بأن المرحلة الأخيرة كانت الأصعب وحبست الأنفاس نظراً للمنافسة الشرسة في الأمتار الأخيرة، وخاصة عندما تقرر حسم صراع اللقب بالفوتوفينش. ووجه سوميلون الشكر للجهاز الفني في فريق جودلفين مشيداً بالتشجيع الذي قوبل به عقب تحقيق الفوز باللقب.