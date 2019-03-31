حمدان بن محمد: «ثندر سنـو».. مرعد الليل فعلها ثانية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن سعادته بفوز «ثندر سنو» لجودلفين بلقب النسخة 24 لكأس دبي العالمي للمرة الثانية على التوالي، ونشر سموه على حسابه الرسمي في «تويتر» تغريدة قال فيها: «ثندر سنو.. مرعد الليل فعلها ثانية».

وأشاد سموه بأداء خيول جودلفين في أمسية كأس دبي العالمي خلال تصريحات لقناة «ياس»، مؤكداً أن الخيول التي تدربت في الإمارات قدمت أداءً أفضل، حيث توقع سموه فوز البطل «ثندر سنو» باللقب قبل السباق.

وفاز الفحل «ثندر سنو» لجودلفين الإمارات ببطولة كأس دبي العالمي للخيل في الشوط الأخير لمهرجان الكأس الذي جرى أمس على مضمار «ميدان» في منطقة ند الشبا في دبي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وضيوف الإمارات من مختلف أنحاء العالم.

وانتزع «ثندر سنو» الفوز من المهر الأمريكي «جرونكووسكي» لمالكه الإماراتي سالم بن غدير الكتبي، حيث حصل «ثندر سنو» على الكأس الذهبية والجائزة المالية، وقدرها 12 مليون دولار أمريكي.

تهانٍ

وعلى جانب متصل، هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة فوز «ثندر سنو» بلقب النسخة 24 لكأس دبي العالمي، ونشر سموه تغريدة جاء فيها: «نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فارس العرب فوز الحصان ثندر سنو ببطولة كأس العالم 2019 للخيول للعام الثاني على التوالي، إنجاز تاريخي غير مسبوق، وحضور جماهيري مميز، وتنظيم عالمي ورائع بهر الجميع».

كما بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تغريدة على حساب سموه في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «أجمل التبريكات للشيخ محمد بن راشد بفوز ثندر سنو ببطولة كأس دبي العالمي، والفوز يظل حليف من اعتادوا صعود القمم وصنع الفارق، كما نبارك النجاح الاستثنائي للبطولة التي تجمع العالم في ميدان واحد، هو ميدان المحبة والتسامح»، كما كتب سموه أيضاً في تغريدة أخرى: «برؤية الشيخ محمد بن راشد، أصبح كأس دبي العالمي حدثاً تهفو إليه قلوب الفرسان وعشاق الخيل من أرجاء المعمورة، وفي مضمار الفخر ميدان تتقد الحماسة وتتنافس المهارات ويتألق الشغف الجميل بهذه الرياضة النبيلة التي تهذب النفس وتصقل الحواس، لتحتل الموقع الأثير الذي تستحقه في قلوب الإماراتيين».