مصر تحتفظ بلقب بطولة العالم لالتقاط الأوتاد

المصدر: Ⅶ أبوظبي- أحمد عيسى

احتفظ المنتخب المصري بلقب بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد، بعد تتويجه بلقب النسخة الثالثة التي أقيمت بنادي أبوظبي للفروسية على مدار 4 أيام واختتمت فعالياتها أمس الأول، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، تحت إشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وشهد حفل الختام حضوراً كبيراً تقدمه اللواء الدكتور احمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس اللجنة العليا المنظمة، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، واليسع صديق وزير الشباب والرياضة في ولاية الخرطوم، والدكتور خالد بن سعيد الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وسلطان الباكري الوزير المفوض نائب السفير اليمني، بجانب محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، ويوسف بن علي الهوتي نائب رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد للشؤون التنفيذية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أديب الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، مدير البطولة، الذين شاركوا في تتويج الفائزين عقب نهاية المنافسات.

مركز أول

وحل المنتخب المصري في المركز الأول من بين 11 منتخباً شاركوا في البطولة بعد أن جمع 533 نقطة ليتوج بالميدالية الذهبية، وجاء ثانياً منتخب جنوب أفريقيا برصيد 522 نقطة الحاصل على الفضية، وثالثاً منتخب سلطنة عمان برصيد 490 نقطة لينال البرونزية، ونال المصري محمود زقزوق لقب أفضل لاعب في البطولة برصيد 148 نقطة، وجاء ثانياً الباكستاني ناصر حسين برصيد 147.5 وثالثاً المصري غالي صفي برصيد 139 نقطة.

من جانبه ثمن اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، دعم القيادة الرشيدة، ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للبطولة، وأكد الريسي بأن هذا الدعم اللامحدود، ساهم بشكل مباشر في النجاح الباهر للحدث العالمي بشهادة الجميع وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي، وقال رئيس اتحاد الإمارات للفروسية إن المهرجان جمع محبي الرياضة إلى جانب جمهور غفير وجذب الأطفال، وكانت المنافسة قوية بين المنتخبات والمتسابقين.

فيما تقدم اللواء عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية السوداني لاعب منتخب بلاده، بخالص التحيات والتقدير وأسمى آيات التهاني لحكومة وشعب الإمارات، والوفود المشاركة في المونديال، وأشاد المهدي بالتنظيم المميز للبطولة، وبالمنافسات المثيرة بين المتسابقين، ذاكراً أن يوم الختام شهد تنافساً قوياً بين المنتخبات وسعيها لتحقيق اللقب. بدوره بارك محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد للمنتخبات الحاصلة على المراكز الأولى، بعد المنافسات المثيرة، ذاكراً أن المتسابقين كشفوا عن مهارة عالية رغم حداثة اللعبة وأن التنافس كان قوياً بين المنتخبات المشاركة.

وأكد الفيروز بأن الهدف الأساسي هو إدخال التقاط الأوتاد إلى الألعاب الأولمبية، في حالة الوصول إلى 50 دولة حسب شروط اللجنة الأولمبية، وحالياً لدينا 35 دولة منضوية تحت لواء الاتحاد الدولي، إلى جانب تلقي طلبات من دول جديدة، وكشف رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد أن بطولة العالم الرابعة ستقام بعد 3 سنوات.

فيما أكد رأفت عبدالرحمن بلة عضو الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد رئيس اللجنة الفنية للمونديال، أن الإمارات من خلال التحضيرات والتجهيزات لاستضافة الحدث العالمي رفعت سقفاً عالياً في تنظيم البطولات، مشيراً إلى أن التميز الإماراتي مستحق بفضل الخبرة الكبيرة في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى.

سيارة هدية

فازت الطفلة الإماراتية ديمة الحمادي بجائزة السحب المقدمة للحضور عبارة عن سيارة كيا مقدمة من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، كما تم توزيع العديد من الجوائز على الحضور لأصحاب الحظ السعيد بعد إجراء عملية السحب.

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