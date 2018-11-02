مصر تواصل حصد الذهب في مونديال التقاط الأوتاد

المصدر: Ⅶ أبوظبي: أحمد عيسى

حافظ المنتخب المصري على صدارته في اليوم الثاني على التوالي، من بطولة العالم الثالثة لالتقاط الأوتاد، المقامة بنادي أبوظبي للفروسية، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، بالتزامن مع عام زايد الخير، بمشاركة 11 دولة. وجاءت صدارة المنتخب المصري بالميدالية الذهبية في منافسات الرمح، بعد أن جمع 129 نقطة، وحل ثانياً المنتخب الهندي، ليتوج بالميدالية الفضية، برصيد برصيد 111.5 نقطة، فيما أحرز الميدالية البرونزية، المنتخب السعودي برصيد 105,5 نقاط.

فردي السيفوأسفرت نتائج مسابقة فردي بالسيف، عن فوز المتسابق جوهانس جوردان «جنوب أفريقيا» بالمركز الأول، محرزاً الميدالية الذهبية، فيما نال المتسابق السوداني محمد علي الشبيلي الميدالية الفضية، وجاء ثالثاً، السعودي راشد المري الميدالية البرونزية. وعقب نهاية المنافسات، قام محمد بن عيسي الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وحيدر الحميلي نائب الرئيس للشؤون الفنية، وعدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وهيثم اللواتي الأمين العام للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، بتتويج أبطال الفردي، وتتويج الفرق الثلاث الفائزة بمسابقة فرق بالسيف، وأشرف على مراسم التتويج، أديب الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، مدير البطولة.

ختام البطولة

وتختتم البطولة اليوم، والتي تبدأ ظهراً بمسابقة ليمونتان ووتد - بالسيف وتتألف من شوطين، والزمن 7 ثوانٍ، ويليها مسابقة حلقتين ووتد ـ بالرمح، وتتألف من شوطين، والزمن 7 ثوانٍ. وفي الفترة المسائية، تنطلق مسابقة تتابع الفرق من شوطين، والزمن 10 ثوانٍ، وبعدها يتم تتويج الفائزين في مسابقات الختام، والتي تشمل، تتويج البطل وأفضل متسابق في بطولة العالم، ويعقب ذلك، السحب على سيارة كيا سبورتنغ، وآيباد وهواتف نقالة، بالإضافة إلى ساعات، من خلال كبونات مجانية توزع للجمهور في بوابات الدخول.

مشاركة متميزة

من جانبه، وصف محمد علي الحضرمي عضو اللجنة التنفيذية المنظمة، مدير العلاقات العامة للبطولة، مشاركة المنتخبات بالمميزة، وأشار إلى أن وجود 11 منتخباً، دليل عافية على تطور اللعبة والمضي بها قدماً. وأثنى الحضرمي على مشاركة اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس جمهورية السودان، في البطولة بنفسه، وقيادته لفريق بلاده، ذاكراً أنها مثلت دعماً كبيراً للحدث، ومنحت البطولة نكهة خاصة، وعن مشاركة المنتخب الإماراتي، قال إنه منتخب شاب، متوسط أعماره 23 سنة، وأن الاتحاد يطمح إلى أن يكون منتخباً للمستقبل، لصنع قاعدة في البطولات المقبلة، يرفعون اسم الإمارات.

سعادة

وأعرب راني الخواص قائد المنتخب المصري، عن سعادته البالغة بالميدالية بالذهبية الثانية، التي فاز بها منتخبه، وتألقه الفردي أيضاً في البطولة، وقال: الفريق عمل بكل ما يملك من جهد وخبرة، من أجل تحقيق هذا الإنجاز، الذي كان نتاج تعاون زملائي اللاعبين، وإصرارهم على الفوز بالذهب.

إهداء

أهدى المتسابق السوداني محمد علي الشبيلي، الميدالية الفضية في فردي السيف، إلى الشعب السوداني، وإلى راعي الفروسية الأول، عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية، وقال إنه يأمل في تحقيق المزيد من النجاحات خلال اليوم الختامي.

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