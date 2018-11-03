اللجنة المنظمة العليا تحتفي بوفود مونديال الأوتاد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

احتفت اللجنة المنظمة العليا يوم أول من أمس الخميس، بأعضاء وفود الفرق المشاركة في بطولة مونديال التقاط الأوتاد الثالث أبوظبي 2018، بحفل العشاء الذي أقيم في فندق روتانا السعديات، وتم خلاله تكريم الوفود ورعاة البطولة وتبادل الدروع، بالتزامن مع عام زايد الخير.

وحضر حفل التكريم، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، رئيس اللجنة العليا، واللواء عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية السوداني، واليسع صديق وزير الشباب والرياضة في ولاية الخرطوم، ومحمد عيسي الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.

كما حضر الاحتفال عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الرفيع، وهيثم اللواتي الأمين العام للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وأديب الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق مدير البطولة ومحمد علي الحضرمي رئيس لجنة العلاقات العامة. وألقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة في البطولة في بلدهم الثاني الإمارات، مؤكداً لهم أن اللجنة المنظمة العليا تسعى لتسخير جميع الإمكانات لتحقيق أعلى معدلات النجاح على جميع الأصعدة، ومشيداً بالمستويات التي قدموها في المنافسات حتى الآن.

وقال أحب أن أشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إذ تقام البطولة هذا العام تحت رعايته الكريمة ودعم متواصل من القيادة الرشيدة لإعلاء شأن رياضة الفروسية عربياً ودولياً.

واستطر قائلاً: إنه لمن الرائع تواجدكم معنا اليوم في حفل عشاء بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد - أبوظبي 2018 التي تقام على أرض الوطن الغالي في عاصمة الرياضة (أبوظبي).

ونيابة عن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أرحب بكم جميعاً مرة أخرى في هذا الملتقى العالمي الرائع وهذه السهرة المتميزة إذ تجتمع الدول الشقيقة والصديقة.

وقال إن إقامة هذا المونديال الرياضي هذا العام في العاصمة أبوظبي تؤكد تعزيز مكانة وريادة الإمارات في رعاية رياضة التقاط الأوتاد عربياً ودولياً، إذ تعد البطولة مهرجاناً يضم نخبة راقية من نجوم العالم المشاركين من 11 دولة.

كما تتزامن البطولة مع عام زايد الخير والاحتفاء بمرور 100عام على مولد الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه.

كما أتوجه بالشكر العميق لكل الرعاة والشركاء الذين ساهموا بدعمهم وشراكتهم المستمرة والمتميزة في نجاح هذه البطولة وقيامها على الوجه الأكمل.

وأشكر منتخبنا الوطني من فرسان الوطن على ما بذلوه من جهد وإعداد وتجهيز للوصول لأفضل ما يمكن أن يقدموه لتراب هذا الوطن الغالي.

وأثنى الريسي على الدور الكبير الذي قام به نادي تراث الإمارات واسطبلات بوذيب، واسطبلات المغاوير، متمنياً كل التوفيق لكل المنتخبات المشاركة في ما تبقى من مسابقات. الجدير بالذكر أن الفترة الصباحية، تضمنت جولة سياحية للوفود، إلى أهم المعالم التراثية في إمارة أبوظبي ووجدت الإشادة والتقدير.

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