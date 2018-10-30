11 دولة تدشن مونديال التقاط الأوتاد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تنطلق اليوم بنادي أبوظبي للفروسية، منافسات بطولة كأس العالم الثالثة لالتقاط الأوتاد، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي تتواصل حتى 2 نوفمبر المقبل، وتتزامن مع عام زايد، وتقام تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، وتشهد مشاركة 11 دولة.

وتبدأ الفعاليات، بمسابقة فردي بالرمح من ثلاثة أشواط، ويعقبها حفل الافتتاح، ثم تتواصل بعدها مسابقة فرق بالرمح وفي الختام يتم تتويج الفائزين في اليوم الأول، على أن تقام يوم غد، منافسات فردي بالسيف ومسابقة فرق بالسيف من 3 أشواط، وسيكون الخميس راحة لكل المنتخبات، وتقام خلاله جولة سياحية في أبوظبي، يزور من خلالها ضيوف الدولة متحف اللوفر وبعض المعالم المهمة، على أن تختتم البطولة يوم الجمعة المقبل.

دعم مستمر

وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، إن تنظيم البطولة العالمية في دولة الإمارات للمرة الأولى، تحقق بفضل الدعم المستمر، من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال الريسي: ثقة الإتحاد الدولي، محل تقدير كبير، ومنحتنا دافعاً معنوياً كبيراً للإجتهاد في الفترة الماضية، حتى يكون التنظيم بطريقة نموذجية، يؤكد قدرة الإمارات المستمرة على التفوق في استقبال كافة الفعاليات العالمية والإقليمية، وحتى نكون على قدر الثقة التي وجدناها من إخواننا في الإتحاد الدولي الذين أكرمونا بحق الاستضافة.

حدث مهم

وبدوره، أكد أديب الحمادي المدير التنفيذي للاتحاد، رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة للبطولة، أن كافة الترتيبات قد اكتملت لاستضافة الحدث المهم ووصلت قمة الجاهزية، مبيناً أن الإتحاد بذل جهداً كبيراً في الفترة الماضية بعد موافقة الاتحاد الدولي على تنظيم المونديال، والذي يعتبر مكسباً لرياضة الإمارات.

ورحب الحمادي بضيوف الدولة، متمنياً أن تكون المشاركة متميزة من جانب كل الفرق، وترجمة للجهود التي يبذلها الإتحاد الدولي في تطوير نشاطه بالتعاون مع الإتحادات الوطنية، معرباً عن ثقته أيضاً في قدرة منتخبنا الوطني على بلوغ منصات التتويج.

إعداد مكثفواستعد منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد بتدريبات مكثفة في الأيام الماضية من خلال المعسكر المغلق بنادي أبوظبي للفروسية، والتي تنوعت بين الفردي والفرق والسيف والرمح ومختلف منافسات اللعبة، وأكد المدرب أحمد القايدي جاهزية المنتخب للبطولة، ذاكراً أن لاعبيه أصبحوا يتمتعون بخبرة كبيرة تدعم مشاركتهم في الحدث العالمي لتقديم مستويات متميزة وتحقيق نتائج إيجابية.

واعتبر القايدي أن التواجد في البطولة يحقق العديد من المكاسب للاعبين بغض النظر عن النتائج لأنه يمنحهم فرصة الاحتكاك مع منتخبات قوية وأضاف: لن نشارك من أجل الاحتكاك فقط، لأن هدفنا الفوز دائماً، وثقتي كبيرة في لاعبينا وظهورهم بصورة مشرفة في البطولة العالمية، ووجه القايدي شكره لاتحاد الفروسية والسباق على تنظيم البطولة، وقال إن قرار الاستضافة موفقاً ويؤكد الاهتمام باللعبة التي بدأت تحقق انتشاراً كبيراً على مستوى العالم.

جاهزية

أكد محمد علي الحضرمي مدير منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد، أن لاعبينا في قمة الجاهزية للبطولة العالمية، وهنالك إصرار كبير على تحقيق أفضل النتائج، مشيراً إلى الجهد الكبير الذي بذلوه في التدريبات وحرصهم على بلوغ قمة النجاح في البطولة، ليكون تألقهم موازياً للتألق الإداري في التنظيم، وأشاد الحضرمي بدور الاتحاد في توفير الاحتياجات كافة للمنتخب والوقوف على إعداده ومتابعة تدريباته باهتمام كبير.