«مسار» أمل الإمارات في الديربي الإنجليزي اليوم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس سباق الأوكس الإنجليزي الكلاسيكي بمضمار أبسوم العريق بإنجلترا بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وشهد السباق حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من الشيوخ والمسؤولين والملاك وجمهور غفير من عشاق سباقات الخيل البريطانية.

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