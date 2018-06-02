محمد بن راشد يشهد سباق الأوكس الإنجليزي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس سباق الأوكس الإنجليزي الكلاسيكي بمضمار أبسوم العريق بإنجلترا بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وشهد السباق حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من الشيوخ والمسؤولين والملاك وجمهور غفير من عشاق سباقات الخيل البريطانية.

محمد بن راشد مع كريمته الجليلة بنت محمد

«فور إيفر توغيذر» بطلة الأوكس

توجت «فور إيفر توغيذر» لمالكها مايكل تابور وديريك سميث ومسزماغنير بطلة لسباق الأوكس الإنجليزي الكلاسيكي لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى بقيادة دوناشا أوبرين واشراف ايدن اوبرين مسجلة زمناً قدرة 2.40.39 دقيقة بفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن المرشحة الأولى «وايلد إيليوشن» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي فيما جاءت «باي باي بيبي» لمالكها مايكل تابور في المركز الثالث بقيادة وايني لوردان وإشراف ايدن أوبرين.

تنافست للفوز باللقب 9 مهرات وشهدت المرحلة الأخيرة صراعاً ساخناً بين «فور ايفرتوغيذر» و«وايلد ايليوشن» حيث تقدمت الأولى بقوة نحو خط النهاية لتحسم صراع اللقب لصالحها.

وشاركت في الشوط «اجتياح» لعبدالله سعيد النابودة ولكنها لم تحقق التوقعات واحتلت المركز التاسع.

محمد بن راشد يتابع استعدادات خيول جودلفين

«ليك فولتا» يتألق

تألق «ليك فولتا» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بانتزاعه لقب الشوط السادس «إنفستك سوري ستيكس» - ليستد - لمسافة 1400 متر وذلك بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا واشراف المدرب مارك جونستون مسجلاً زمناً قدره 1.24.34 دقيقة وبفارق أربعة أطوال ونصف الطول عن «أروم» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي فيما جاء «رفس كينغ» في المركز الثالث بقيادة بي. ماكدونالد وإشراف مارك جونستون.

تنافس للفوز باللقب 6 خيول من بينها «تدبير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وقد حل في المركز الخامس بقيادة جيم كراولي وإشراف بريان ميهان وتلاه «أروجانت» بقيادة راؤول داسيلفا.

محمد بن راشد في حديث مع المدرب شارلي أبلبي بحضور حمد بن دلموك وعبدالله المنصوري وسلطان السبوسي وسعيد منانة

«عجمان كينغ» بطل الرابع

توج «عجمان كينغ» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بطلاً للشوط الرابع «إنفستك ويلث» و«إنفسمنت ها نديكاب» لمسافة الميل وربع الميل بقيادة الفارس اندريا أتزيني واشراف المدرب روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 2.10.70 دقيقة بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «بروروكو» بقيادة ديفيد برو بيرت وإشراف اندرو بالدينغ فيما جاء «دارك ريد» في المركز الثالث بقيادة ريان مور وإشراف إيد دنلوب. تنافس في الشوط 11 خيلاً. وتمكن «عجمان كينغ» من تحقيق توقعات معجيبه باعتباره المرشح الأول للفوز ليتألق في المرحلة الأخيرة متخطياً منافسيه في طريقه إلى خط النهاية.

«كوزميك لو» نجم الأول

توج «كوزميك لو» بلقب الشوط الأول «إنفستك وودكوت» لمسافة 1200 متر وذلك بقيادة الفارس بي. ماكدونالد واشراف المدرب ريتشارد فاهي، مسجلاً زمناً قدره 1.11.95 دقيقة بفارق 6 أطوال عن الثاني «أوسين بوت» بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف جورج سكوت فيما جاء «ميندوزا» في المركز الثالث بقيادة أوسين مورفي وإشراف برياي ميهان.

تنافس في الشوط 7 خيول من بينها «ترو بيليف» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي، وقد حقق المركز السابع بالشوط.

محمد بن راشد وحمدان بن محمد وهيا بنت الحسين والجليلة بنت محمد وخليفة سعيد وسيف الكتبي

فوز «ميدبورن دريم»

حقق «ميدبورن دريم» الفوز بلقب الشوط الثاني «إنفستك مايل هانديكاب» لمسافة 2400 م وذلك بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف بيتر هيدجر، مسجلاً زمناً قدره 1.47.24 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «ميثيكال مادنيس» بقيادة جيمس دويل وإشراف ديفيد أو ميلا فيما جاء «كينجز بافيليون» في المركز الثالث بقيادة بين كيرتس وإشراف جاسون وارد.

تنافس في الشوط 9 خيول متقاربة المستوى. وجاء المرشح الأول «كينجز بافيليون» في المركز الثالث.

«كراكسمان» يحقق التوقعات

حقق كراكسمان المرشح الأول للقب الفوز بالشوط الثالث «كورونيشن كب» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الأولى وذلك بقيادة الفارس فرانكي ديتوري واشراف المدرب جون غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2.38.49 دقيقة بفارق 6 أطوال عن «سالوين» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف سلفستر كيرك فيما جاء «ويندستوس» في المركز الثالث بقيادة أدري دي فريز وتلاه في المركز الرابع «إيداهو» بقيادة ريان مور فيما احتل ممثل جودلفين «هوكبيل» في المركز الخامس بقيادة وليام بويك واشراف شارلي أيلبي. وجاء في المركز الأخير «يوكاتان» بقيادة دوناشا أوبرين.

"فور ايفر توغيذر" بطلة الأوكس الانجليزي | رويترز

شيرد إيكوتي بطل الأخير

نال «شيرد إيكوتي» لقب الشوط السابع والأخير «انفستك زيبرا هانديكاب» لمسافة 1400 متر وذلك بقيادة جاك جاريني بفارق رقبة عن «سويفت أبروفال» بقيادة أويسن مورفي فيما جاء «باستورال بليار» في المركز الثالث بقيادة شارلي بينيت.

تنافس في الشوط 14 خيلاً وشهد صراعاً مثيراً في المرحلة الأخيرة من السباق.