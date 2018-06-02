مهارات ونسب «مسار» تتناسب مع مضمار إبسوم

يعتبر إبسوم مضماراً فريداً من نوعه ويتطلب مهارات تخصصية من الحصان والفارس، ومن ثم فإن نسب الحصان يدخل في المعادلة.

في السنوات الأخيرة، ربما كان التأثير الوحيد الأكثر أهمية في الديربي (ج1)، يأتي من الفرس «ايربان سي» الفائزة ليس بأقل من سباق الآرك الفرنسي (ج1) عام (1993)، والتي أنجبت فائزين اثنين بالسباق الكلاسيكي الشهير في ابسوم، «غاليليو» (2001)، و«سي ذا ستارس» (2008).

مضى «غاليليو» لإنتاج ثلاثة فائزين بالديربي، «نيو أبروتش» (2008)، «رولر أوف ذا وورلد» (2013) و«استراليا» في (2016) من الجيل الثالث لأبنائه.

غير أن تأثير «أيربان سي» في الديربي ربما لم ينته بعد. فالمهر «مسار» سليل تلك الفرس المميزة، مجهز بشكل مثالي ليكتب اسمه ضمن قائمة الشرف في ابسوم.

إن «ايربان سي» هي الجدة الكبرى للمهر «مسار»، بينما نجد أن جدته «مليكة» (الأخت غير الشقيقة لكل من «غاليليو» و«سي ذا ستارس») أحرزت المركز الثالث في الأوكس بابسوم. أما الفرس «مليكة»، فأبوها هو «لم ترى» (ابن بطل الديربي لعام 1970 «نيجينسكي»)، وأشرف على تدريب «لم ترى» المدرب سعيد بن سرور للفوز بالديربي عام 1995.

وفي مستوى أعلى في هذا النسب، نجد أن «نيو أبرونش» ابن (غاليليو)، هو أب المهر «مسار»، في حين أمه «خولة» الفائزة بسباق ج2 ديربي الإمارات، هي ابنة «كيب كروس»، أب كل من «سي ذا ستارس» و«ويجا بورد»، وكلاهما فائز بسباق كلاسيكي في ابسوم.

«مسار» مستولد من تقاطع الجيلين الثالث والرابع للفرس «إيربان سي». إن مهر جودلفين «مسار» هو بالتأكيد فريد من نوعه وأن ابسوم مكتوب في جميع أنحاء نسبه المميز.