نخبة الخيول تتنافس على لقب الديربي الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق ومحبي سباقات الخيول العالمية عصر اليوم نحو مضمار إبسوم العريق بإنجلترا، حيث ينطلق سباق الديربي الإنجليزي الكلاسيكي للفئة الأولى ولمسافة الميل وبمشاركة 12 خيلاً.

ويمثل أمل الإمارات نجم جودلفين «مسار» بقيادة وليام بويك وإشراف شارلي أبلبي. ولم يسبق للفريق الفوز بلقب الديربي الإنجليزي من قبل، غير أن المدرب العالمي سعيد بن سرور نال الفوز بلقبه عام 1995 عن طريق الأسطورة «لم ترى» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم وقاده للفوز الفارس والتر سوينبورن.

وفازت خيول الإمارات ببطولة السباق 7 مرات بواسطة «نشوان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عام 1989، «إرهاب» المملوك لسموه أيضاً عام 1994، «لم ترى» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم عام 1995، «شامت» لخليفة بن دسمال عام 1996، «هاي رايز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم عام 1998، «كريس كين» لسعيد سهيل عام 2003 ثم «نيو ابروتش» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين عام 2008.

ومن أبرز المنافسين «دي إكس بي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف ديرمونت ويلد، «رورينغ ليون» بقيادة أوسين مورفي وإشراف جون غوسدن، «يونغ راسكال» بقيادة جيمس دويل وإشراف وليام هاجس، «ساكسون وريور» بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبرين، «ديلانو روزفلت» بقيادة سيمي هيفرنان وإشراف إيدن أوبريف، «نايت تو بيهولد» بقيادة ريتشارد كينغ سكوت، «ذا بنتاجون» لمالكه مايكل تابور وديريك سميث ومسز جون ماغنير، «سفنا ستار» بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن، «نيو غاردنز» بقيادة دوناشا أوبرين وإشراف إيدن أوبرين، «زابريسكي» بقيادة بي. بيجي وإشراف إيدن أوبرين.

خيول جودلفين تسعى إلى انتزاع اللقب الأول

الشوط الافتتاحي

تبدأ انطلاقة الشوط الأول الافتتاحي «إنفستك بانكينغ هانديكاب» لمسافة الميل وربع الميل في الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات بمشاركة 11 خيلاً يتصدرها «كورت هاوس» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون غوسدن. وأبرز المنافسين في الشوط «بويتس برينس» بقيادة جوفانينغ وإشراف مارك جونستون، «شهود» بقيادة جيرائيل مالوني وإشراف ايان وليامز، «كورازون إسبينادو» بقيادة نيكي ماكاي وإشراف سايمون دو، «إنديمينيو» بقيادة بادي ماترس وإشراف ريتشارد فاهي، «جورج» بقيادة هولي دويل.

شوط «برينسيس إليزابيث»

يتوقع أن يشهد الشوط الثاني «برينسيس إليزابيث ستيكس» والمخصص للمهرات والأفراس لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثالثة، صراعاً شرساً للفوز باللقب، خاصة وأن المستويات متقاربة ويتنافس بالشوط 8 خيول تتصدرها «ديا فورا» بقيادة وليام بويك وإشراف ماركوس كلوغ. وأقوى المنافسات على اللقب «لينكولن روكس» بقيادة دانيل تودهوب بإشراف ديفيد أوميرا، «آنا نيريوم» بقيادة توم ماركواند وإشراف ريتشارد هانون، «ستيج نيم» بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف هوغو بالم، «دانس ديفا» بقيادة جوفانينغ وإشراف ريتشارد فاهي، «ويلامينا» بقيادة ديتوري وإشراف مارتن ميدي، «شينا نيجانس» بقيادة ريان مور وإشراف روجر فاريان، «سول سيلفر» بقيادة أويسن مورفي وإشراف ديفيد سيمكوك.

شوط «ديوميد ستيكس»

يعتبر شوط «ديوميد ستيكس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثالثة من بين أقوى الأشواط اليوم، ويتنافس خلاله 8 خيول يتصدرها «أرود» بقيادة أويسن مورفي وإشراف ديفيد سيمكوك.

ومن أبرز المرشحين للقب «سنشري دريم» لعبدالله سعيد بالحب. وقد حقق الفوز في آخر مشاركاته بمضمار اسكوت الشهر الماضي.

وينافسه «كريزي هورس» بقيادة تريفور ويلان وإشراف جوج بيكر و«لاف دريمز» بقيادة سيلفستر دي سوزا و«جابريال» للدكتور مروان كوكاش وبقيادة فرانكي ديتوري وإشراف ريتشارد فاهي و«بريتون روك» لمالكه جون كوك بقيادة ريان مور وإشراف ديفيد سيمكوك و«تروفالور» بقيادة آدام كيربي وإشراف جون مورتاج .

شوط «كوربوريت بانكينغ»

يشهد الشوط الرابع «كوربوريت بانكينغ هانديكاب» لمسافة الألف متر والمخصص للخيول عمر 3 سنوات، مشاركة قياسية، حيث يتنافس خلاله 20 خيلاً يتصدرها «دوق أوف فيرينسي» بقيادة ديفيد ألن وإشراف ديفيد جريفيث.

وأقوى المنافسين في الشوط «دارك شوت» بقيادة جايمي جورملي وإشراف سكوت ديكسون و«بوم ذا غروم» بقيادة سيلفستر دي سوزا، «كاسبيان برينس» بقيادة أدام كيربي وإشراف مايكل أبلبي.

ويمثل الإمارات في الشوط «ستورم أوفر» لعبدالله المنصوري بقيادة نيكي ماكاي وإشراف روبرت كويل.

ويتطلع لانتزاع لقب الشوط كل من:

«إيكومو» بقيادة روبرت وينستون، «إدوارد لويس» بقيادة دانيل تود هوب، «بلو دي فيغا» بقيادة أويسن مورفي، «ديزرت لو» بقيادة لوك موريس، «بيتوشسايد» بقيادة هولي دويل، «طربوش» بقيادة كام هاردي، «هاري هوريكان» بقيادة هاري نتلي وإشراف جورج بيكر، «جست ذات لورد» بقيادة جون إيجان، «باهاميان صن رايز» بقيادة بادي ماترز، «شمشون» بقيادة رولا داسيلغا وإشراف ستيوارت ويليامز، «تناسق» بقيادة جيمس سوليفان، «فيرن كاسل» بقيادة هايلي تيرنر، «سوبر جوليوس» بقيادة جابرائيل مالوني.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «انفستك آوت أوف ذا أوردينري هانديكاب» لمسافة الميل ونصف الميل للخيول عمر 4 سنوات، مشاركة 19 خيلاً يتصدرها «غريت هول» بقيادة فران بيري وإشراف ميك كوين.

ويمثل الإمارات «ستار أوف ذا إيست» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل كتوم بقيادة جو فانينغ وإشراف مارك جونستن و«أكروس ذا ستارز» لسعيد سهيل بقيادة ريان مور وإشراف ريتشارد هانون.

وأبرز المنافسين على اللقب «سولجر إن آكشن» بقيادة جيمس دويل وإشراف مارك جونستون، «جراندي» بقيادة دانيل تود هوب، «باسيفاي» بقيادة هاري بنتلي، «متمدد» بقيادة جيمس سوليفان، «توين ستار» بقيادة أويسن مورفي وإشراف أندرو بالدينغ، «ريشون» بقيادة وليام بويك، «ميلتينغ ديو» بقيادة ديفيد بروبرت، «ماجويسارد» بقيادة بادي ماترز، «غولدن وولف» بقيادة واين لوردان، «ديش أوف سبايس» بقيادة سيلفستر دي سوزا، «أودن» بقيادة هولي دويل، «لوريلينا» بقيادة هايلي تيرنر و«ويننغ ويلي» بقيادة نويل كاربوت و«دارويك» بقيادة نيكي ماكاي.

الشوط الأخير

يشهد الشوط السابع والأخير مشاركة 16 خيلاً قوياً تتنافس لمسافة 1200 متر. وأبرز المشاركين «بريان ذا سنينل» لجودلفين بقيادة وليام بويك وإشراف ريتشارد فاهي.

ويسعى لانتزاع لقب الشوط كل من:

«القهوة» بقيادة دانيل تود هوب، «شانغهاي غلوري» بقيادة أويسن مورفي، «واتشبل» بقيادة هاري بنتلي، «ريبيتيشن» بقيادة جوسان هارت، «كوينش دوللي» بقيادة جوي هاينيس، «كومباس سكوبي» بقيادة جون إيجان، «أسيس» بقيادة سيلفستر دي سوزا، «جورج دريدين» بقيادة جابرائيل مالوني، «أشبان سام» بقيادة جيمس سوليفان، «هوليداي ماجيك» بقيادة هايلي تيرنر، «رشان ريلم» بقيادة كام هاردي، «منشود» بقيادة نيكي ماكاي و«تافينير» بقيادة بادي ماترز.

الديربي الجديد

استمرت منافسات الديربي طوال الأعوام الماضية ما عدا فترة الحرب العالمية من 1915 إلى 1918، ومن 1940 إلى 1945، حيث أقيم على مضمار نيوماركت وتمت تسمية تلك السباقات بالديربي الجديد.

«نشوان» يحصد أول ألقاب الإمارات 1989

تملك خيول الإمارات سجلاً مشرفاً في سباق الديربي الإنجليزي، إذ سبق لها الفوز باللقب 7 مرات من قبل. وكانت البداية عام 1989 حيث حقق الأسطورة «نشوان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أول لقب للإمارات.

وكان آخر لقب حققه «نيو أبروتش» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين عام 2008 بقيادة الفارس كيفن مانينغ وإشراف المدرب جيم بولجر.

قائمة شرف الأبطال

تتضمن قائمة شرف أبطال الديربي الإنجليزي منذ عام 1988 التالي:

«كاياسي» لأغاخان 1988، «نشوان» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 1990، «كويست فور فيم» للأمير خالد بن عبدالله، «جينيروس» للأمير الراحل فهد بن سلمان 1991، «دكتور ديفيوس» لمالكه اتش كريغ 1992، «كوماندر إن شيف» للأمير خالد بن عبدالله 1993، «إرهاب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 1994، «لم ترى» لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم 1995، «شامت» لخليفة بن دسمال 1996، «بيني ذا ديب» 1997، «هاي رايز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم 1998.

«نيو أبروتش» حقق الفوز عام 2008 | أرشيفية

«أوث» للأمير الراحل أحمد بن سلمان آل سعود 1999، «سندار» لأغاخان 2000، «غاليليو» لمايكل تابور 2001، «هاي شابرال» لمايكل تابور 2002، «كريس كين» لمالكه سعيد سهيل 2003، «نورث لايت» 2004، «مونتيفيدو» 2005، «سير بيرسي» 2006، «أوثورايزد» لمالكه صالح الحميضي.

وعماد الصقر 2007، «نيو أبروتش» لسمو الأميرة هيا بنت الحسين 2008، «سي ذا ستارز» 2009، «وورك فورس» 2010، «بورموي» 2011، «كاميلوث» 2012، «رولر أوف ذا ورلد» 2013، «استراليا» 2014، «غولدن هورن» 2015 و«هارزاند» 2016.

إنجاز



حمدان بن راشد يتوج باللقب 89 و94

نال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب سباق الديربي الإنجليزي مرتين من قبل عامي 1989 و1994.

وحقق سموه الفوز بلقب السباق للمرة الأولى عن طريق الأسطورة «نشوان»، وفي المرة الثانية بواسطة المهر الرائع «إرهاب».

وقاد المهرين لتحقيق الإنجاز الفارس الشهير ويلي كارسون.

وحققت خيول الإمارات إنجازات مشرفة خلال الأعوام الماضية في الديربي الإنجليزي، حيث حصد سمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم الفوز أيضاً بواسطة المهر الشهير «لم ترى» عام 1995 بقيادة الفارس والتر سوينبورن وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

حمدان بن راشد نال اللقب مرتين

وتوج بلقب الديربي أيضاً خليفة بن دسمال عن طريق المهر «شامت» عام 1996 بقيادة الفارس مايكل هيلز.

وحقق الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم الفوز باللقب عام 1998 بواسطة المهر «هاي رايز» بقيادة الفارس الفرنسي أوليفييه بيليه.

ونال سعيد سهيل الفوز باللقب عام 2003 بواسطة المهر «كريس كين» بقيادة الفارس كيرين فالون.

وتوجت سمو الأميرة هيا بنت الحسين، بلقب الديربي عام 2008 بواسطة المهر الرائع «نيو ابروتش» بقيادة كيفين مانينغ وإشراف جيم بولجر.

1780

انطلق سباق الديربي الإنجليزي عام 1780، وأعلن عن اسم السباق الجديد بعد إجراء القرعة بين مستضيف الحفل إيرل أوف ديربي الثاني عشر وضيفه السير تشارلس بونبيري. ونال «ديوميد» المملوك للسير تشارلس بونبيري أول لقب للسباق الكلاسيكي.