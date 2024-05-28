شباب الأهلي ينهي علاقته بمدربه ماركو نيكوليتش

المصدر: وام

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي شباب الأهلي اتفاقها مع المدير الفني للفريق الأول الصربي ماركو نيكوليتش على إنهاء التعاقد بالتراضي، بناء على رغبة واتفاق الطرفين.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن الجهاز الفني المعاون سيتولى مهمة الإشراف على الفريق لإكمال ما تبقى من مباريات خلال الموسم الرياضي الجاري.

ويحلّ شباب الأهلي ثانياً بجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بـ52 نقطة، حققها في 24 مباراة، اذ تتبقى له مباراتان، حيث يلتقي غداً في الأولى مع حتا ضمن مؤجلات الجولة 13، والثانية بالجولة 26 أمام حتا أيضاً.

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