الشارقة وشباب الأهلي.. «النهائي الحلم» في أغلى الكؤوس

أبوظبي - ياسر قاسم، محمد صادق، إيهاب زهدي

يستضيف استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في السابعة والنصف من مساء اليوم، النهائي التاريخي الذي يجمع للمرة الأولى بين الشارقة وشباب الأهلي، على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويسعى خلاله الفريقان إلى الفوز باللقب وفض الشراكة القائمة بينهما على صدارة أكثر الأندية فوزاً باللقب الغالي برصيد 10 ألقاب لكل منهما.

إضافة لرغبة «الفرسان» في تعزيز تفوقهم هذا الموسم بتحقيق اللقب المحلي الثالث، بعد تتويجهم بكأس سوبر إعمار، وحسمهم قبل أيام للقب دوري أدنوك للمحترفين. وفي المقابل لم يعد أمام الشارقة سوى الكأس الغالية للقتال عليها لتحقيق لقبه المحلي الوحيد في موسم 2024 ـ 2025.

ويدخل الفريقان المباراة وهما في كامل الجاهزية، وبنسبة ترشيح متساوية في التتويج دون النظر لأي معايير سابقة، بعدما تواصلت تحضيراتهما للقاء الليلة، عقب خسارة مباراتيهما في الجولة 23 من الدوري، إذ خسر شباب الأهلي أمام مضيفه الوصل 1 ـ 2.

والشارقة أمام مضيفه الوحدة 0 ـ 3، إلا أن معنويات «الفرسان» الأفضل بعدما حسموا درع الدوري بالرغم من تلك الخسارة الأخيرة، وهي الأولى للفريق خلال النسخة الحالية من الدوري، ولديهم الرغبة القوية لتعويض جمهورهم عن خسارتهم أمام الجزيرة يوم 19 أبريل الماضي، لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ولا يعاني الفريقان غيابات مؤثرة عن قمة الليلة المتوقع إقامتها وسط حضور جماهيري واهتمام إعلامي كبير، بعدما منح الجهاز الفني في كلا الفريقين، الراحة لعدد من العناصر الأساسية، للوصول بهم لكامل اللياقة البدنية والذهنية، حيث يسعى شباب الأهلي بقيادة مدربه البرتغالي باولو سوزا، للوصول للقب الرابع له هذا الموسم، بعد ألقاب سوبر إعمار، ودرع التحدي في السوبر الإماراتي القطري.

ودوري أدنوك للمحترفين، بينما يأمل الشارقة بقيادة مدربه الروماني كوزمين أولاريو، في إنهاء الموسم بصورة طيبة، خاصة أن الفريق لديه تحدٍ صعب يوم 18 مايو الجاري، عندما يحل ضيفاً على ليون سيتي السنغافوري، في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعتمد الشارقة خلال قمة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على مجموعة مميزة من العناصر في مختلف الصفوف، مثل عادل الحوسني في حراسة المرمى، وأمامه شاهين عبدالرحمن، خالد الظنحاني، لوان بيريرا، ماركوس ميلوني، ماجد حسن، عثمان كمارا، فراس بالعربي، عادل تاعرابت.

وكايو لوكاس متصدر قائمة هدافي النسخة الحالية من البطولة الغالية، فيما يعتمد شباب الأهلي على مجموعة من العناصر التي أثبتت جدارتها طوال هذا الموسم، مثل حمد المقبالي في حراسة المرمى.

والذي أعتبر غيابه أحد الأسباب الرئيسية لخسارة الفريق لنهائي كأس المحترفين، وأمامه لوكا، رينان، بوغدان، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كارتابيا، بالا، يوري سيزار، مؤنس دبور وسردار أزمون.

مشوار وتاريخ

قطع الفريقان مشواراً سريعاً تضمن اللعب 3 مباريات حتى الوصول للمباراة النهائية للكأس الغالية لموسم 2024 ـ 2025، والتي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة انطلاقاً من الدور الثمن النهائي الذي تبدأ من خلاله أندية دوري أدنوك للمحترفين، مشوارها في البطولة، وشهد تفوق الشارقة على النصر بثنائية عثمان كامارا وكايو لوكاس.

وشباب الأهلي على دبا الحصن بثنائية نظيفة سجلها فيديريكو كارتابيا وسردار أزمون، وفي الدور ربع النهائي، تفوق الشارقة بصعوبة على بني ياس بهدف كايو لوكاس.

وشباب الأهلي بصعوبة على عجمان بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفيه ماتيوس دي ليما ومؤنس دبور، وفي الدور نصف النهائي، تفوق الشارقة أمام الجزيرة بنتيجة 3 ـ 1 في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 ـ 1.

وسجل أهداف الشارقة كونراد، وكايو لوكاس هدفين، وتغلب شباب الأهلي على الوصل بهدف دون مقابل في الوقت الإضافي، وسجله يوري سيزار بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتحمل مواجهة الليلة، الرقم 11 في تاريخ مواجهات الفريقين في الكأس الغالية، والتي شهدت تفوقاً كبيراً لشباب الأهلي بالفوز في 7 مواجهات بنتائج 1 ـ 0 و2 ـ 0 في نصف النهائي عامي 1977 و1996 بالترتيب، و4 ـ 1 و4 ـ 2 في ثمن نهائي 2002 و2010، و3 ـ 2 و1 ـ 0 و4 ـ 3 في ربع نهائي أعوام 2004 و2016 و2024، مقابل فوز وحيد للشارقة بنتيجة 1 ـ 0 في ربع نهائي 1991، والتعادل في مباراتين حسمهما الشارقة بركلات الترجيح 5 ـ 4 و4 ـ 2 بعد نهاية وقت المباراتين بالتعادل 1 ـ 1 و0 ـ 0 عامي 2003 و2022.

كما سيكون لقاء اليوم، هو السابع بين الفريقين في مختلف مسابقات هذا الموسم، ما يدل على مدى قوة الفريقين، وسبق وشهدت المواجهات الست الماضية، فوز شباب الأهلي 2 ـ 1 في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ثم تعادل الفريقان سلبياً في الجولة 19، وفي ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فاز الشارقة 5 ـ 4 بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتيهما في الذهاب والإياب بنتيجة واحدة بالتعادل 1 ـ 1.

وفي نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فاز شباب الأهلي ذهاباً خارج أرضه 3 ـ 1، وتعادل في ملعبه باستاد راشد 2 ـ 2، وتأهل للمباراة النهائية التي خسرها أمام الجزيرة 1 ـ 2، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

مبادرات وجوائر

تشهد المباراة النهائية العديد من المبادرات والجوائز الجماهيرية والإعلامية المهمة من قبل اتحاد الكرة، وأبرزها مسابقة لتوثيق الحدث من خلال مسابقة لاختيار أفضل صورة في النهائي.

وتم تخصيص جوائز مالية قيمتها 6 آلاف درهم لهذه المسابقة، بواقع 3 آلاف لصاحب المركز الأول، وألفين للمركز الثاني، وألف درهم للمركز الثالث، ويمكن المشاركة في المسابقة من خلال نشر الصورة عبر الحساب الشخصي في إنستغرام مع الإشارة لحساب اتحاد الكرة، واستخدام الوسمين

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