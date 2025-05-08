سوزا: نسعى للظفر بلقب الكأس ليصبح موسم شباب الأهلي تاريخياً

شرف لي اللعب ضد كوزمين وأتمنى له التوفيق في مهمته المقبلة مع منتخب الإمارات



أكد البرتغالي باولو سوزا المدير الفني لفريق الكرة بنادي شباب الأهلي أن فريقه لديه الرغبة في تحقيق إنجاز بالتتويج بلقب كأس رئيس الدولة، وإضافة بطولة جديدة لخزائنه هذا الموسم، مشيراً إلى أن النهائي يعد مباراة خاصة، والبطولة في غاية الأهمية بالنسبة له ولـ«الفرسان».

وقال سوزا في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، باستاد محمد بن زايد بأبوظبي للحديث عن المباراة: «كأس رئيس الدولة الأكثر أهمية في كرة القدم الإماراتية، وسعيد باللقب في نهائي البطولة، في مواجهة بين فريقين كبيرين قدما مستويات قوية على مدار الموسم بالكامل، بالتأكيد هي مباراة خاصة لكلا الفريقين، ونحن نسعى للحصول على لقب جديد، حتى يصبح موسماً تاريخياً بالنسبة لشباب الأهلي».

وأضاف: «بالتأكيد مواجهة مدرب كبير مثل كوزمين واللعب أمامه مباراة أخرى خلال الموسم الحالي شرف كبير بالنسبة لي، فهو مدرب يمتلك خبرة واسعة ومسيرة رائعة في الإمارات، وأتمنى له التوفيق في مهمته المقبلة مع منتخب الإمارات الوطني».

أوراق مكشوفة

وأشار إلى أن الأوراق مكشوفة بين الفريقين كون المواجهة هي السابعة بينهما هذا الموسم، مبيناً: «الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيداً، والشارقة فريق شرس ومتمرس ومنظم ويمتلك لاعبين على مستوى عال، ويحتاج إلى القليل من الفرص من أجل ترجمتها إلى أهداف، كما أنه فريق منضبط دفاعياً، وينفذ الهجمات المرتدة بشكل جيد للغاية».

وأكد سوزا على أنه ينتظر ظهور لاعبيه بمستواهم المعروف والمعتاد، واللعب بشغف وبشراسة لاستعادة الكرة من المنافس، لافتاً إلى أن الاعتماد على الكرات الثابتة التي ميزت شباب الأهلي وتدرب عليها كثيراً خلال الموسم، من أبرز نقاط القوة في الفريق، إلى جانب الوسائل الأخرى للهجوم، لاسيما وأن الكرات الثابتة تعد أحد العوامل المهمة في جميع الدوريات العالمية لإحراز الأهداف.

وشدد سوزا على أن فريقه يتسلح بعقلية الفوز والرغبة في الانتصار، وقال: «المعيار الأساسي ومقياس أي عمل هو الفوز وتحقيق الألقاب، سنخوض مباراة واحدة يجب أن نلعب خلالها بتركيز تام من أجل التتويج بالكأس».

وكشف مدرب شباب الأهلي عن جاهزية المهاجم بالا، وأنه أحد اللاعبين المهمين في صفوف الفريق، مضيفاً: «سعيد بتواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق، وبعمل إدارة النادي في توفير لاعبين على مستوى عال، وبالا لاعب مهم بالنسبة لنا، ويتطور بشكل هائل، ولديه المواصفات التي تؤهله للعب في أكبر الدوريات، وأتمنى الاستمرار في تدريبه لفترات طويلة».