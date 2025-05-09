شباب الأهلي والشارقة.. صناعة التاريخ في كأس رئيس الدولة

الفريقان يتساويان بـ10 ألقاب لكل منهما
وسيكون نهائي النسخة 48 هو الظهور رقم 12 لشباب الأهلي في النهائي، مقابل 11 مرة خاض فيها الشارقة المباراة النهائية للبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى موسم 1974 - 1975 ، ولم تقم مواسم 1975 - 1976 و1977 - 1978 و2019 - 2020.
ومنتخبنا الوطني الأول كأس البطولة الغالية، التي لم تستكمل في الموسم التالي، واحتفظ شباب الأهلي بالنسخة الثانية موسم 1976 - 1977، بفوزه على الشباب بركلات الترجيح، وتسلم أحمد عيسى الكأس من المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وألغيت النسخة التالية موسم 1977 - 1978.
وفي النهائي الثاني على النصر بهدف دون مقابل، ليصبح شباب الأهلي والشارقة أول الفائزين بالكأس الغالية في نسختين متتاليتين، قبل أن يعود الشارقة ليفوز على الشعب بهدفين دون مقابل.
ويتوج بلقبه الثالث في البطولة الغالية موسم 1981 - 1982، واحتفظ بالكأس للأبد، ثم احتفظ باللقب في نسخة موسم 1982 - 1983، عندما توج بطلاً للمرة الرابعة بتغلب على الوصل بهدفين دون مقابل، وشهدت تلك النسخة الفوز الأكبر في تاريخ البطولة عندما فاز الشعب على دبا 12 - 0.
وسجل عدنان الطلياني 9 أهداف منها، ليرفع رصيده في تلك النسخة إلى 13 هدفاً، ويصبح الهداف التاريخي للبطولة حتى الآن بالرصيد ذاته، وتلاه في عدد الأهداف ميشيل لورنت، لاعب اتحاد كلباء السابق، بتسجيله 11 هدفاً في نسخة 2010.
وعاد الشارقة بعد 8 سنوات ليتوج بلقبه الخامس في موسم 1990 - 1991، بفوزه على الوصل بثلاثة أهداف دون مقابل، ثم عاد الشارقة وفاز بالبطولة للمرة السادسة موسم 1994 - 1995، بفوزه على العين 5 - 4 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة النهائية بالتعادل السلبي.
وفي الموسم التالي 1995 - 1996 فاز شباب الأهلي باللقب للمرة الرابعة بتغلبه على الوحدة 4 - 1، وحقق بعدها الشارقة لقبه السابع موسم 1997 - 1998، بتغلبه على الوصل 3 - 2 بالهدف الذهبي في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل 2-2.
وصعد «الفرسان» لمنصة التتويج للمرة السادسة موسم 2003 - 2004 بتغلبه على الشعب في النهائي 2 - 1، ثم عاد ونال اللقب للمرة السابعة موسم 2007 - 2008 بفوزه على الوصل بهدفين دون مقابل، ثم للمرة الثامنة موسم 2012 - 2013 بفوزه على الشباب 4 - 3، بعد مباراة مثيرة وقوية.
وللمرة التاسعة بفوزه على الظفرة 2 - 1، وألغيت البطولة موسم 2019 - 2020، لتعليق النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.
وبعد غياب 19 عاماً عاد الشارقة ليتوج بطلاً للكأس الغالية موسم 2021 - 2022، بتغلبه في النهائي على الوحدة بهدف دون مقابل، واحتفظ بالكأس الغالية.
وعادل مرات فوز شباب الأهلي باللقب في موسم 2022 - 2023، بعد فوزه على العين 14 - 13 بركلات الترجيح بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 1-1، ويعد هذا النهائي استثنائياً في تاريخ البطولة كونه شهد أكبر عدد من الأهداف المسجلة عبر ركلات الترجيح على مدار تاريخها.