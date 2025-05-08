كوزمين: كأس رئيس الدولة بطولة غالية وسنقاتل لحصد اللقب



أعرب الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق الشارقة، عن فخره بالتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة في مواجهة شباب الأهلي، والمقررة غداً، الجمعة، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، مؤكداً أن الفريق سيقاتل من أجل تحقيق لقب الكأس الغالية.

وقال كوزمين في حديثه عن المواجهة المرتقبة: «الكأس هي بطولة غالية بالنسبة لنا، والفضل في تأهلنا للنهائي يعود على الجهد الكبير، الذي بذله الفريق على مدار الموسم».

وأضاف: «ليس لدينا ما نخسره، وسنقاتل من أجل فرصتنا في حصد اللقب، بالتأكيد النهائيات لها طابع خاص، والتحضير المعنوي والذهني عامل مؤثر ومهم للغاية، لكننا نمتلك الخبرة الكافية لخوض مثل هذه المباريات».

وشدد كوزمين على أن المواجهة لن تكون سهلة أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي الذي نجح في حصد لقب الدوري، وهو الفريق الأفضل في الدولة، إلا أن نهائيات الكؤوس لا تعترف بالمستحيل، لافتاً إلى أن المباراة هي السابعة، التي تجمع الفريقين هذا الموسم، وبالتالي كل الأمور واضحة، والفريقان يعرفان بعضهما البعض جيداً.

تفاصيل صغيرة

وأشار كوزمين إلى أن التفاصيل الصغيرة مهمة جداً، وفي ظل تقارب المستوى بين الفريقين سيكون التركيز عاملاً مؤثراً للحسم، وأتوقع مباراة ممتعة، لافتاً إلى أن المنافس يتميز بالكرات الثابتة، وأن الشارقة مطالب باللعب بانضباط وتركيز، وعدم ارتكاب أخطاء أمام لاعبي شباب الأهلي.

وعن خوضه النهائي الثالث له مع الشارقة قال كوزمين: «كل مباراة أخوضها مع الشارقة هي لحظة خاصة بالنسبة لي، آمل أن يحالفنا التوفيق في تحقيق اللقب، والأمر لا يتعلق بي فقط ولكن باللاعبين أيضاً لأنهم أصحاب الجهد في الوصول إلى النهائي».

وأضاف: «يجب أن يقدم اللاعبون 120 % من مستواهم خلال المباراة، وطبيعي أن كل فريق سيحاول بذل أقصى ما لديه من جهد للفوز بالكأس».

وشدد كوزمين على أن تجهيز لاعبيه ذهنياً ونفسياً أمر في غاية التعقيد، وذلك بعد حسم شباب الأهلي للدوري، موضحاً: «فوز المنافس بلقب الدوري كان مسألة وقت، ومن المهم التحضير نفسياً للمباراة الاستثنائية، وأي لاعب يجب أن يدرك أن مثل هذه المباريات قد تحصل مرات قليلة طوال مسيرته، لذا التحفيز والتركيز مهم جداً بالنسبة لكل لاعب، لإخراج أفضل ما لديه».