جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد فوز برشلونة على جيرونا

حقق برشلونة فوزاً صعباً ومتأخراً على ضيفه جيرونا 2 - 1، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، والذي سيواجه خيتافي، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
تقدم برشلونة عن طريق بيدري في الدقيقة 13، قبل أن يدرك أكسيل فيستل التعادل لجيرونا في الدقيقة 20.
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على جيرونا:
1 برشلونة 22 نقطة
2 ريال مدريد 21 نقطة
3 فياريال 16
4 ريال بيتيس 15
5 إسبانيول 15
6أتلتيكو مدريد 13
7إشبيلية 13
8إلتشي 13
9أتلتيك بيلباو 13
10ديبورتيفو ألافيس 11
11خيتافي 11 نقطة
12أوساسونا 10 نقاط
13ليفانتي 8 نقاط
14رايو فاليكانو 8 نقاط
15مايوركا 8
16فالنسيا 8
17سيلتا فيجو 6
18ريال أوفييدو 6
19جيرونا 6
20ريال سوسييداد 5 نقاط
ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على جيرونا:
1 - كيليان مبابي (ريال مدريد) 9 أهداف
2 - جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) 6 أهداف
3 - إيتا أيونج (ليفانتي) 5 أهداف
4 - فيدات موريكي (مايوركا) 5 أهداف
5 - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 5 أهداف