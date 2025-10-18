جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد فوز برشلونة على جيرونا

ورفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد ، والذي سيواجه خيتافي، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

تقدم برشلونة عن طريق بيدري في الدقيقة 13، قبل أن يدرك أكسيل فيستل التعادل لجيرونا في الدقيقة 20.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على جيرونا:

1 برشلونة 22 نقطة

2 ريال مدريد 21 نقطة

3 فياريال 16

4 ريال بيتيس 15

5 إسبانيول 15

6أتلتيكو مدريد 13

7إشبيلية 13

8إلتشي 13

9أتلتيك بيلباو 13

10ديبورتيفو ألافيس 11

11خيتافي 11 نقطة

12أوساسونا 10 نقاط

13ليفانتي 8 نقاط

14رايو فاليكانو 8 نقاط

15مايوركا 8

16فالنسيا 8

17سيلتا فيجو 6

18ريال أوفييدو 6

19جيرونا 6

20ريال سوسييداد 5 نقاط

ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على جيرونا:

1 - كيليان مبابي (ريال مدريد) 9 أهداف

2 - جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) 6 أهداف

3 - إيتا أيونج (ليفانتي) 5 أهداف

4 - فيدات موريكي (مايوركا) 5 أهداف

5 - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 5 أهداف