ألونسو: نقل مباراة برشلونة وفياريال إلى ميامي يشوه الدوري الإسباني



أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، السبت عودة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي الذي غادر معسكر منتخب بلاده خلال النافذة الدولية بسبب إصابة في كاحله الأيمن، إلى الملاعب لمواجهة خيتافي في المرحلة التاسعة الأحد.



وقال مدرب النادي الملكي في مؤتمر صحافي «مبابي؟ كاحله بخير، وسيكون ضمن التشكيلة، وسيكون قادراً على اللعب».



وأضاف عشية مباراة الديربي ضد خيتافي: «جميع اللاعبين الذين سافروا إلى المنتخب عادوا بسلام، باستثناء دين (هاوسن)، الذي لم يتمكن من خوض التمارين أمس أو اليوم».

وأثنى ألونسو (43 عاماً) على خيتافي «الذي دائماً ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا» للفوز.



وعند سؤاله عن نقل مباراة فياريال وبرشلونة إلى ميامي بالولايات المتحدة، أكد مدرب باير ليفركوزن الألماني السابق أن ريال «يعارض» هذه المبادرة التي «تشوه المنافسة»، مندداً بعدم استشارة الأندية الأخرى.



وأعرب ألونسو أيضاً عن دعمه للإجراءات التي أعلنتها رابطة لاعبي كرة القدم نهاية هذا الأسبوع التي ستتخذها في الملاعب احتجاجاً على ما ستكون أول مباراة رسمية للدوري الإسباني تقام خارج البلاد.



ويسافر ريال مدريد صاحب المركز الأول برصيد 21 نقطة إلى جاره خيتافي الحادي عشر (11 نقطة) الأحد للحفاظ على صدارته، قبل أسبوع واحد من مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة الثاني الذي يستقبل جيرونا السبت.