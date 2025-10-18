برشلونة يحقق فوزاً صعباً على جيرونا ويتصدر الدوري الإسباني



حقق برشلونة فوزاً صعباً ومتأخراً على ضيفه جيرونا 2 - 1، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وخسر برشلونة أمام إشبيلية 1 - 4 في الجولة الماضية بالدوري، وقبل ذلك كان قد خسر 1 - 2 على أرضه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، وجاء الفوز على جيرونا من أجل مصالحة الجماهير بعد فترة مخيبة للآمال.



ويأتي الفوز في وقت مناسب لبرشلونة قبل مواجهتين تحملان الكثير من الأهمية في الفترة المقبلة، حيث سيستضيف أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على ريال مدريد في (كلاسيكو) الكرة الإسبانية والعالمية في الجولة المقبلة ببطولة الدوري.



ورفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، والذي سيواجه خيتافي، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر تجمد رصيد جيرونا عند ست نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).



وتقدم برشلونة عن طريق بيدري في الدقيقة 13، قبل أن يدرك أكسيل فيستل التعادل لجيرونا في الدقيقة 20.



وشهدت المباراة تعرض الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، للطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد اعتراضه بشدة على حكم المباراة، لكن رونالدو أرواخو سجل هدف الفوز للفريق الكاتالوني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.