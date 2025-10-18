15 ثانية تكشف موقف لاعبي «الليغا» من نقل مباراة برشلونة وفياريال لأمريكا



قالت رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان، الجمعة، إن لاعبي دوري الدرجة الأولى في البلاد سينظمون احتجاجات رمزية في بداية معظم مباريات هذا الأسبوع، بسبب قرار رابطة الدوري المحلي تنظيم مباراة في الولايات المتحدة في ديسمبر المقبل.



ولم يحرك لاعبو ريال أوبييدو وإسبانيول ساكناً في أول 15 ثانية من مباراتهما في الدوري، أمس الجمعة، في أول احتجاج، مطالبين السلطات بالمزيد من الشفافية والحوار.

وأوضحت رابطة اللاعبين أن لاعبي برشلونة وفياريال اللذين من المقرر أن يتواجها في ميامي يوم 20 ديسمبر لم يشاركوا في المبادرة، وذلك «لتجنب تفسير الاحتجاج على أنه إجراء موجه ضد نادٍ بعينه».



وتابعت في بيان: «في ضوء الرفض المستمر من جانب رابطة الدوري الإسباني والمقترحات غير الواقعية ترفض رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان بشكل قاطع مشروعاً لا يحظى بموافقة الأطراف الرئيسية في رياضتنا».



وأكدت رابطة الدوري الإسباني في وقت سابق من هذا الشهر أن مباراة برشلونة خارج أرضه ضد فياريال ستقام في ميامي، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على مضض.

وعارض ريال مدريد القرار في أغسطسالماضي، وقال إنه قد يخل بتوازن المنافسة في كرة القدم.



ودافع رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم الخميس، عن قرار نقل المباراة، ووصفه بأنه «مكافأة للجماهير».



وقالت رابطة اللاعبين إنها تريد من سلطات الدوري أن تشارك المعلومات، وتحلل «الخصائص الاستثنائية للمشروع» ومعالجة احتياجات ومخاوف اللاعبين.