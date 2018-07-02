غواصون يبحثون عن الفريق المفقود في تايلاند

المصدر: د ب أ

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن رجال الإنقاذ يعملون على مدار الساعة بحثا عن فريق كرة القدم من الناشئين المحاصرين داخل كهف في شمال تايلاند منذ أكثر من أسبوع.

وقام الغواصون خلال الليل بإيصال حبل داخل كهف ثام لوانج خون نام نانج نون في إقليم شيانج راي، على بعد ألف كيلومتر شمال بانكوك، حيث يعتقد أن فريق كرة القدم يتواجد.

وقال نارونجساك اوسوتهاناكورن حاكم إقليم شيانج راي للصحفيين اليوم إن ستة فرق من الوحدة البحرية، التابعة للقوات الخاصة، التي تقوم بعمليات برية وجوية وبحرية (سيال) مع غواصين سويديين وبريطانيين قاموا بإنزال الحبل من منطقة شامبر ثري عبر مسار سام ياك.

وأضاف" لقد عثرنا على فتحات جديدة بالكهف، تمكن رجال الإنقاذ من المرور عبر ستة منها، على عمق نحو 200 متر".

وقد تم تكثيف عمليات الإغاثة حيث دخلت عملية البحث يومها العاشر دون الوصول الى الفريق المفقود.

وكان الفريق قد توجه يوم السبت من الأسبوع الماضي إلى الكهف بعد حصة تدريبية، واختفوا عن الأنظار منذ ذلك الحين، لكن عثر على دراجاتهم عند مدخل الكهف.

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