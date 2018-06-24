كهف يبتلع فريق كرة قدم ومدربه

المصدر: البيان الالكتروني

أفادت صحيفة "بانكوك بوست"، باختفاء فريق لكرة القدم من 11 شخصا ومدربهم في كهف خاو لوانج، الواقع في مدينة خواخين في تايلاند، مشيرة إلى أن العاملين في الحديقة الوطنية المحلية، عثروا مساء أمس السبت على 11 دراجة هوائية وأخرى نارية بالقرب من مدخل الكهف المعروف في تايلاند، بالإضافة إلى حقائب اللاعبين وأحذيتهم الرياضية وبعض الأشياء الأخرى، وعلى الفور تم الاتصال بنادي كرة القدم المحلي، الذي أكد أن الأشياء المذكورة تعود لأعضاء الفريق ومدربهم.

وذكر شهود عيان، أنهم شاهدوا 12 شخصا وهم يدخلون إلى الكهف ولم تسفر عمليات البحث في المغارة عن أي أثر لهم.

واضطر رجال الإنقاذ لمغادرة الكهف بسبب المطر الغزير وظهور خطر انقطاع طريق العودة أمامهم.

وقالت "روسيا اليوم" إته من المرجح أن يكون اللاعبون ومدربهم على قيد الحياة، ولكنهم تاهوا داخل الكهف، واليوم وصلت فرقة إنقاذ مختصة مع المعدات اللازمة لمواصلة البحث.